Marta Orriols, autora de “Aprender a Falar com as Plantas”: “A morte obriga-nos a sair do refúgio”

Em “Aprender a Falar com as Plantas”, Paula, uma neonatologista, de 42 anos, perde o marido, num acidente, no dia em que ele lhe anuncia que quer o divórcio. O romance de Marta Orriols (n. 1975) é uma “montanha russa” de dor, desejo, morte, sexo e infidelidade, e um manifesto contra os que têm pressa em erradicar a tristeza.

“Aprender a Falar com as Plantas” é um livro contra ‘a sociedade da felicidade’?

Penso que sim. Vivemos numa espécie de indústria da felicidade. É obrigatório estar sempre bem. A vida, contudo, está plena de desgraças. Há coisas que se passam que não são más. São apenas parte da vida. A morte é uma delas. Queremos sempre ultrapassar, muito rapidamente, o sentimento da tristeza. Temos de ficar bem depressa e voltar a trabalhar, a rir, a sair... Somos ensinados a entender a morte como algo separado da vida, como algo que acontece no final, e, na verdade, é algo que todos temos seguro. Educam-nos para estudar, trabalhar, ter uma carreira, comprar casa, mas não nos ensinam a sofrer uma perda. Quando tentamos consolar alguém, ou quando nos tentam consolar, saem frases como: “Vais refazer a tua vida”; “Vais ficar bem. Vamos jantar, vamos sair.” São frases vazias. Não percebemos que a tristeza é um sentimento absolutamente necessário, no qual é preciso ficar para nos entendermos. Não é algo negativo.

