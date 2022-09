Mãe, viúva, mulher e intriguista

A construção da “Agrippina” (1709) de George Frideric Handel (1685-1759) é um milagre musical e dramatúrgico. O compositor tinha 24 anos quando compôs a ópera em Itália — nascera Händel, era agora Hendel antes de se tornar definitivamente Handel — e estava com pressa. Era a sua quinta ópera — depois das três óperas de Hamburgo, “Almira”, “Nero” e “Florindo” (as duas últimas perdidas) — e a segunda em Itália (após “Rodrigo”, estreada em Florença em 1707). O tempo escasseava — três semanas! — e Hendel teve de recorrer a composições anteriores, nomeadamente motetos, cantatas, serenatas e oratórias, tanto profanas como litúrgicas. Três quartos de “Agrippina” é música reciclada, sua e alheia (por exemplo, árias de Reinhard Keiser) — uma prática habitual nessa época. O libreto é do cardeal Vincenzo Grimani, membro da famosa família veneziana Grimani, dona dos principais teatros de ópera da cidade. No princípio do século XVIII havia cerca de 16 casas de ópera em Veneza, a maior das quais o Teatro Grimani di San Giovanni Crisostomo, com cinco anéis de camarotes e uma capacidade de cerca de 1500 lugares, onde “Agrippina” estreou a 26 de dezembro de 1709. A ópera foi recebida com entusiasmo e gritos de “Viva il caro Sassone!” (uma referência às origens de Handel, natural de Halle, na Saxónia) e mereceu 27 representações. Um ano depois, o caro saxão compunha outra obra-prima, “Rinaldo” (1711), a sua primeira ópera londrina.

“Agrippina” está na moda por duas razões, uma particular e outra geral: (1) a diva mezzo do momento, Joyce DiDonato — que regressará à Gulbenkian em 20 de maio para um programa de árias barrocas com Il Pomo d’Oro — adicionou-a ao seu repertório, gravou-a para a Erato e estreou as novas produções de Covent Garden (Barrie Kosky) e do Met (David McVicar); (2) a amoralidade política do libreto casa-se bem com os tempos correntes de Trump, Johnson e companhia, com regentes com várias mulheres e mulheres passando por vários homens, mais políticas pouco escrupulosas para obter e manter o poder. Se há ópera recheada de fake news, é esta! Agripina, filha de Germânico e irmã de Calígula, viúva de Enobarbo (de quem teve um filho, Nero) e de Crispo, e quarta mulher do imperador Cláudio (que era seu tio paterno), passa a ópera a tentar sentar Nero no trono imperial. Tudo está bem quando acaba bem, para mais com a bênção ex machina da deusa Juno (presente no disco, mas cortada da produção do Met). Na verdade, sabe-se o que aconteceu depois: já imperador, farto das intrigas da mãe, Nero mandou matar Agripina...

