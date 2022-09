Em 2016, o filho de um antigo amante entregou-lhe uma carta. Assim nasceu “Deixa-te de Mentiras”, de Philippe Besson

Como tantos franceses, Philippe Besson deixou-se fascinar pelo “esplendor desbotado” de Lisboa. Em 2016, colocou mesmo as suas personagens à deriva na capital portuguesa, num romance intitulado “Les Passants de Lisbonne”. Não é, porém, desse livro que nos fala, no café da mais conhecida livraria do Chiado, mas do seguinte. Êxito de público e de crítica em França, “Deixa-te de Mentiras” conta a história de um primeiro amor homossexual, nos anos 80, numa pequena povoação da região agrícola de Charente. Dois rapazes do liceu aproximam-se, amam-se intensamente durante seis meses, e seguem rumos distintos. Um irá estudar para Bordéus e Paris, tornando-se um escritor famoso e assumidamente gay. O outro, Thomas, fica na província, recalca a sua orientação sexual, casa-se e tem um filho, abdicando de quaisquer ilusões de felicidade.

“Deixa-te de Mentiras” começa por ser o relato deste amor clandestino, que o autor recupera, não sem alguma nostalgia, ao conhecer por mero acaso o filho do antigo amante. Anos mais tarde, será esse filho a trazer-lhe uma carta de despedida, escrita por Thomas no verão de 1984 e nunca enviada, além de contar o trágico desenlace de uma vida traída. Sem sucumbir às armadilhas do sentimentalismo, Besson narra de forma exímia, subtil e delicadíssima, uma história que deixa o leitor num estado de profunda comoção.

