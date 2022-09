Douglas Murray, autor de “A Insanidade das Massas”: “Há um sistema de ética capaz de resolver toda a desigualdade humana”

O último livro de Douglas Murray, “A Insanidade das Massas” é, conforme alguém disse, uma diatribe. Como em todas as diatribes, pode-se concordar ou discordar, com maior ou menor veemência. Pode-se até achar que o autor, que também é editor da revista “Spectator”, é em certos aspetos inconsciente ou naïf; que lhe falta experiência; e que a sua ideia de que a batalha está ganha em certos assuntos — nos direitos das mulheres, dos gays, dos negros — minimiza os obstáculos que ainda existem. O que não se pode negar é a sofisticação dos argumentos. Concorde-se ou não com Murray, as questões levantadas são atuais e ganham com uma reflexão aprofundada.

No seu livro “A Insanidade das Massas”, que acaba de ser publicado em Portugal, fala de algo que é quase uma nova religião. Pode descrevê-la de modo sumário?

Sim. É um sistema ético baseado num pequeno número de coisas: anti-homofobia, antissexismo, antimisoginia, antirracismo e antitransfobia. Todas elas tiveram o seu início num bom lugar, mas não constituem uma base adequada para criar um sistema ético, por motivos que refiro no livro. Muita gente, porém, faz delas efetivamente a essência da sua ética, e, como todas as religiões, inclui uma forma de demonstrar aos nossos contemporâneos que somos pessoas boas, morais e decentes.

