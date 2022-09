Descobrir a Colômbia com Juan Gabriel Vásquez. “Não teria conseguido escrever sobre o país se lá tivesse ficado”

Seria o terceiro romance se o seu autor não o considerasse o primeiro. E é o último traduzido para português, ainda que tenha sido escrito em 2004 e, depois dele, existam já mais quatro livros. Nesse intervalo, o colombiano Juan Gabriel Vásquez ganhou o Prémio Alfaguara de Novela, o da Real Academia Espanhola e o do Casino da Póvoa, entre outros. E, após ter vivido 16 anos fora do seu país, entre Paris, as Ardenas belgas e Barcelona, regressou a uma Colômbia em perigo de perder a paz duramente conquistada. Em Lisboa, falou ao Expresso sobre “Os Informadores” (Alfaguara), esse livro escuro no qual vamos abrindo caminho pela folhagem da História. Uma judia alemã serve de guia para um filho descobrir uma verdade impensável sobre o pai. “No lado invisível das histórias públicas há verdades que só a literatura pode contar”, defende o escritor.

Sendo o seu terceiro romance, considera “Os Informadores” o primeiro. Porquê?

Publiquei dois romances aos 24 e 26 anos. Porém, nenhum dos dois estavam à altura nem do que eu acreditava ser capaz de fazer nem dos livros que admirava. Na altura, vivia em Paris e entrei numa crise terrível. Fui para a Bélgica esconder-me no meio do campo e tentar averiguar que tipo de escritor era. Decidi voltar ao básico, aos contos. Entretanto, comecei a pensar num romance sobre uma conversa que tinha tido com uma mulher judia alemã. Quando redigi “Os Informadores”, percebi que era o meu primeiro romance.

