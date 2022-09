Amores e desamores na revolução digital

Eles falam. Eles têm opiniões muito firmes sobre tudo na vida. Eles são amigos, mas cruzam-se, traem-se, mentem, praticam a duplicidade como uma arte de que se arredou qualquer moral. Eles vivem num mundo em mudança e não sabem bem como lidar com isso tudo. Alain Danielson (Guillaume Canet) é editor, está bem na vida, mas sente o ambiente digital como algo que ameaça o mundo dos livros e não tem certezas. É por isso que contrata a jovem Laure (Christa Théret), que sabe tudo sobre o futuro e que entrou para a empresa porque a transição digital é urgente. Acabam na cama, não sei se porque é assim a vida, se porque um certo cinema francês gosta disso. Léonard Spiegel (Vincent Macaigne) é escritor, com a imparável tendência de pôr as suas conquistas amorosas em cada livro que sai — e no princípio do filme Alain dá-lhe uma notícia funesta.

O seu último manuscrito não vai sair. Selena (Juliette Binoche), mulher de Alain, é atriz de televisão, está a fazer o enésimo episódio de uma série que não lhe interessa nada, e quando Alain lhe diz que não vai publicar o mais recente livro de Léonard, ela delicadamente intercede por ele. Na verdade, não é por mera amizade que o faz; na verdade, tem um caso amoroso clandestino com Léonard. Há anos. Em casa, o escritor não encontra grande conforto. A mulher, Valérie (Nora Hamzawi), com a alma à esquerda, está muito mais preocupada com a eleição de um candidato socialista que está a assessorar do que com o ego do marido. Entretanto, quando se encontram, toda esta gente discute muito, estão todos sintonizados com o ar do tempo, a internet, a emergência dos e-books, o Twitter, o vasto ambiente digital que os rodeia. Mas se têm muitas e contraditórias opiniões sobre todo esse mundo, “Vidas Duplas” não parece ter... Em Veneza, o realizador Olivier Assayas explica: “Este filme é sobre a mudança e como nos adaptamos à mudança. O mundo está constantemente a mudar, em direções diferentes, em épocas diferentes. Mas no tempo presente, o motor das mudanças é a revolução digital. De uma forma ou outra temos de nos adaptar ou de a contradizer, mas não podemos ignorá-la.”

