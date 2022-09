A leal oposição de Nuno Brederode Santos. Por Pedro Mexia

O ornitorrinco faz a sua primeira aparição numa crónica de 2 de Fevereiro de 1985: “A fêmea do ornitorrinco arrasta o ventre pelo chão, tem bico, põe ovos, amamenta os filhos. Nunca resolveu o seu fundamental problema de identidade, pois não sabe se é réptil, se é ave ou se é mamífero. E contudo vive, reproduz-se e é porventura feliz.” Aníbal Cavaco Silva estreia-se na crónica de 29 de Junho do mesmo ano, no Congresso da Figueira da Foz, e vem como o cartaginês Aníbal, com o seu exército de elefantes. E hão-de seguir-se dez anos de “estimulante animosidade política” que Nuno Brederode Santos (1944-2017) considerava “didáctica”. Dedicou a essa animosidade, a essa oposição, um “serviço leal e constante”, até à crónica “O fim do apocalipse” (Outubro de 1995). E depois ainda acompanhou com gosto a derrota eleitoral nas primeiras presidenciais a que Cavaco concorreu.

Já tínhamos, em “Rumor Civil” (1990), uma breve mas esplêndida antologia das crónicas do Expresso, mas agora, com as 960 páginas das crónicas completas, espantamo-nos com a obsessão e com o alto nível a que foi mantida. Tudo em Cavaco encanita Brederode, que não deixa passar nada em claro: os pequenos episódios (a rábula do Citroën, o coqueiro são-tomense, a não-tolerância de ponto no Carnaval, os discursos do Pontal, Thomas Mann quando se tratava de Thomas More); as características da acção política (a auto-suficiência, a prepotência, os bodes expiatórios, o revanchismo, a deslealdade para com o sucessor); as decisões governativas (a gestão das pescas, a social-democracia não-praticante, a ideologia do “sucesso”, a demagogia do populismo e ilusionismo da tecnocracia); e ainda as frases e exclamações (“nunca me engano e raramente tenho dúvidas”, as “forças de bloqueio”, o “deixem-nos trabalhar”, o “safa”) ou mesmo as características físicas (o sorriso “hidráulico”). Tudo incomodava, enervava, Brederode Santos, tudo. E ele ia escrevendo sobre isso, semana a semana, anos após ano. Podemos discordar de algumas afirmações, minimizar outras? Podemos, mas pouco importa, de tal modo “Cavaco” se torna aqui um totem, um vocábulo, um bicho.

