António Zambujo, César Mourão, Luísa Sobral e Miguel Araújo fazem tudo às claras

Dois cantores-compositores de mão cheia, um intérprete de exceção e um ator e humorista extremamente popular — que por acaso também é músico, dominando vários instrumentos. É este o elenco da série de espetáculos “Desconcerto”, que a partir de segunda-feira regressa aos Coliseus do Porto e Lisboa. Depois do sucesso da empreitada engendrada por César Mourão em 2018, o grupo vai voltar a mostrar os segredos do seu ofício, da forma mais informal e divertida possível.

Em palco estarão, tal como há dois anos, os ‘operários’ Luísa Sobral e Miguel Araújo, trabalhando em contrarrelógio em canções feitas na hora, o ‘rouxinol’ António Zambujo, transformando as ideias dos parceiros em melodias, e o anfitrião César Mourão, garantindo a fluidez da comunicação com a plateia. O mote, de resto, é sempre dado pelo público, que ora atribui a cada artista certas palavras, para que sejam musicadas, ora serve de matéria-prima humana, em rubricas que passam por pintar o retrato de um desconhecido ou inventar a biografia de um casal que (ainda?) não o é. Foi, aliás, num desses desafios que, em 2018, aconteceu um dos episódios mais memoráveis desta aventura a oito mãos. César Mourão recorda: “Num dos espetáculos no Teatro Sá da Bandeira [no Porto], houve um problema e ficámos sem eletricidade. Estávamos na última música, em que sobem ao palco um rapaz solteiro e uma rapariga solteira e nós lhes perguntamos o que fazem na vida e fazemos uma canção como se, ao invés de terem vindo solteiros, fossem um casal”, explica. “[Inventámos] onde se conheceram, como é que começaram a namorar, onde foi o primeiro beijo... E entretanto falha a luz e tivemos de nos sentar todos no chão, fazendo a música com as guitarras acústicas, com toda a gente em silêncio. As pessoas acenderam as luzes do telemóvel e foi [especial]”, diz. “Além de a música ter saído muito bem à Luísa e ao Miguel, foi um momento que não esquecemos. Nem nós nem o público: já muita gente nos disse: ‘Espero que falte a luz outra vez, desta vez no Coliseu!’”

