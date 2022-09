Marcelo Rebelo de Sousa é o primeiro convidado de Ricardo Araújo Pereira

O Presidente da República será o primeiro convidado do novo programa liderado por Ricardo Araújo Pereira, com estreia marcada para domingo à noite na SIC. A informação foi revelada esta sexta-feira por Daniel Oliveira, Diretor Geral de Entretenimento do canal, através do Facebook.

“Isto é Gozar Com Quem Trabalha”, —que conta com Joana Marques, Manuel Cardoso, Guilherme Fonseca, Miguel Góis, José Diogo Quintela, Cláudio Almeida, Cátia Domingues e Insónias em Carvão no grupo de trabalho — será gravado ao vivo no Teatro Villaret, em Lisboa, e o público vai poder assistir às filmagens.

O Expresso acompanhou a preparação do novo programa de Ricardo Araújo Pereira, que se junta a "Governo Sombra" no leque de projetos do humorista no canal de Paço de Arcos. A reportagem pode ser lida este sábado, na Revista.