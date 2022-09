Jean Seberg deixa de ser Jean Seberg porque Kristen Stewart é Kristen Stewart

Este “Seberg” com um apêndice redundante no título português fala de uma sordidez subterrânea que quer insinuar-se no presente. É que, por mais do que uma vez nos perguntamos o que é mais importante no filme: se a personagem principal, Jean Seberg (1938-1997), se a reação preocupada das autoridades americanas perante uma estrela de cinema que, num determinado momento da sua vida, se torna um embaraço político para o conservadorismo.

Jean Seberg foi a muito célebre atriz de Godard em “O Acossado” que este vira antes a interpretar Joana D’Arc no filme de Otto Preminger. Era uma atriz intuitiva, foi infeliz na vida privada e passou depressa pelo planeta, deixando-o aos 40 anos, dentro de um carro de uma rua de Paris, encharcada em barbitúricos num provável suicídio. “Seberg — Contra Todos os Inimigos” não se interessa propriamente por esta mulher, prefere apostar antes num ‘filme com mensagem’, apanhando a atriz no momento em que ela se deixa sensibilizar pelas causas políticas radicais dos Black Panthers, no final dos anos 60, e se torna amante de um dos elementos do grupo. O FBI de J. Edgar Hoover cai-lhe então em cima, e passa rapidamente da vigilância apertada à destruição da carreira da atriz – que não voltaria a filmar em Hollywood.

“Seberg — Contra Todos os Inimigos” é também um filme paradoxal. Por um lado, Kristen Stewart atira-se cheia de garra a um papel rebelde e feminista, a um ponto tal que já não é sequer em Seberg que pensamos, mas sim na personagem que Kristen representa (uma e outra não têm, de resto, semelhanças físicas). Ou seja: a própria ideia do biopic acaba por ser dinamitada com este efeito. Por outro lado, Benedict Andrews mostra que não tem unhas para tocar esta guitarra uma vez que a história acaba por revelar-se bastante académica e esquemática, como um tarefeiro que seguiu programa em piloto automático.

SEBERG — CONTRA TODOS OS INIMIGOS

De Benedict Andrews

Com Kristen Stewart, Jack O'Connell, Margaret Qualley (Reino Unido/EUA)

Drama biográfico M/14