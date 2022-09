Olafur Eliasson no Guggenheim de Bilbau. “Não precisamos de deixar a beleza para a moda ou para a publicidade”

A exposição não estava mal na Tate, mas aqui está incrível.” O dinamarquês Olafur Eliasson (Copenhaga, 1967) era um homem cansado mas visivelmente satisfeito no dia anterior à inauguração da versão basca da retrospetiva da sua obra que neste momento se apresenta no Guggenheim, em Bilbau. Há várias razões para isso. Uma delas prende-se com a amizade de 20 anos com o arquiteto Frank Gehry, com quem partilha uma certa ideia de fruição e alegria criativa e que é o autor do polémico edifício do museu que, quando foi criado nos anos 90, reanimou uma cidade economicamente deprimida: “Ele foi uma influência permanente. Foi incrível, nos anos 60, quando deu forma a coisas que ainda não haviam sido ditas”, explica.

Bem-humorado e com uma eficácia comunicacional de fazer inveja a muitos entertainers, Olafur recebe uma plateia de 300 pessoas que vêm assistir a uma conferência na qual fala de coisas tão diversas como a possibilidade de o ar processar a cidade de Londres; da perda da experiência física; do valor da visão comunitária ou da necessidade de “recompor o espaço seguro do museu”.

