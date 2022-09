O que é que nos mete medo?

Conta-se que durante as primeiras projeções dos filmes dos irmãos Lumiére os espectadores fugiam espavoridos quando viam comboios fumegantes avançando na sua direção. Não há prova factual de que assim tenha sido e, como diz José Manuel Costa, diretor da Cinemateca Portuguesa, “talvez tudo não passasse da surpresa do público perante objetos em movimento, com escalas e velocidades inabituais”.

Ainda hoje, o público salta nas cadeiras quando é surpreendido por uma cena mais inesperada. Ou seja, num certo sentido, todo o cinema acaba por ser fantástico e a distância entre realidade e ficção, às vezes, é ténue.

