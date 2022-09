Isto vai explodir. Uma quase dança a dois, um detonador de desejo

Isto vai explodir. A frase é a tradução literal do título da nova criação de João Fiadeiro, “Ça va exploser”, uma cocriação com Carolina Campos. O espetáculo estreou-se em Barcelona este mês e inaugura no TBA — Teatro do Bairro Alto (Lisboa) um roteiro nacional que tem já previstas datas no Porto (Festival DDD, 24 e 25 de abril) e em Viseu (Teatro Viriato, 6 de junho). Uma quase dança a dois de coreógrafos pouco dados ao movimento.

João Fiadeiro e Carolina Campos têm vindo a colaborar nos últimos anos. Ambos são bailarinos e coreógrafos, mas o modelo de parceria mais comum tem sido Carolina ser intérprete de peças de João (como aconteceu em “O Que Fazer Daqui para Trás”, de 2015, ou “De Perto Uma Pedra”, de 2018) ou partilharem processos de pesquisa e outros contextos de investigação artística. Dizem os dois que só faltava partilharem a criação de uma peça, neste formato, em que estão os dois em cena. E um dos elementos desencadeadores é um livro muito particular, “Ma vie va changer”, de Patrícia Almeida e David-Alexandre Guéniot. Durante três anos (de 2011 a 2013), Patrícia e David documentaram, com fotografias e recortes de jornais, a vida de um país em profunda crise, de um mundo em convulsão (da Primavera Árabe a catástrofes naturais), em coexistência com imagens de família. Múltiplas dimensões da vida, da esfera macro à intimidade pessoal, convivem nas páginas do livro por via de fotografias. É isto também que está na peça. “Eu e a Carolina”, explica João ao Expresso, “partilhamos um interesse relativamente ao problema que a imagem coloca na relação com o tempo. Além disso, há a relação afetiva com a Patrícia e o David. O livro trata de questões que fazem parte das nossas inquietações, como a relação de fronteira entre o que é território privado e território público, onde começa um e acaba outro.” Carolina acrescenta: “Essa também é uma pergunta que tínhamos de fazer por via da nossa relação privada, traduzindo isso para um objeto partilhável, que é a peça. Essa inquietude atravessou todo o processo de criação.”

