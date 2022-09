Foi condenado a prisão perpétua, tornou-se advogado na cadeia. “For Life”, a série que quer fazer justiça

O ponto de partido é uma realidade desconhecida por muitos. A injusta condenação à prisão de Isaac Wright Jr., um homem que recebeu a sentença de prisão perpétua mas que não desistiu da vida e decidiu formar-se em Direito e defender outros presos, deu as primeiras pistas para a criação de “For Life”. Mas o arco narrativo da nova série dramática norte-americana vai além do documentado sobre Isaac, que nunca desistiu de provar a sua inocência num caso relacionado com o tráfico de drogas.

Embora Wright tenha sido uma grande inspiração para Nicholas Pinnock — na conferência de imprensa em que a série foi apresentada, o ator britânico que a protagoniza expressou que o contacto com aquele homem lhe “permitiu atuar de uma forma que não sabia ser capaz” —, a verdade é que o facto de “For Life” ser apresentado como ficção permitiu uma maior liberdade criativa à equipa responsável pelo projeto. E é o próprio criador da série que o admite ao alertar os telespectadores para a possibilidade de Aaron Wallace (nome da personagem) seguir uma direção diferente da seguida por Isaac Wright Jr. Apesar disso, é pouco provável que assim seja.

