Dois pobres irmãos na floresta mágica. Este filme de terror não é para fracos (e envolve cogumelos)

Quem é Oz Perkins, ou melhor, Osgood Robert Perkins II, nascido em Nova Iorque, em 1974? É sobretudo ator, tanto quanto se sabe de segunda linha e sem nada de particular relevo até à data — mal tínhamos ouvido falar dele. Oz é também — e eis um dado biográfico que até tem algo que ver com o filme que aqui nos traz — o filho primogénito de Anthony Perkins, e este sim já diz muitíssimo a tantos de nós, ou não tivesse ele sido Norman Bates no inesquecível “Psycho”, de Hitchcock. Mas Oz Perkins é também, desde há algum tempo (não muito), realizador.

Lembro-me perfeitamente de não ter conseguido encaixar “The Blackcoat’s Daughter” (longa de estreia), com Emma Roberts (a sobrinha de Julia Roberts) na agenda do Festival de Toronto em 2015 (o MotelX mostrou-o depois por cá no ano seguinte) e também não vi (mas agora estou curioso por ver) “I Am the Pretty Thing That Lives in the House”, segunda longa, também estreada em Toronto e que, segundo reza a página do Wikipedia, é um “American-Canadian gothic supernatural horror film” produzido pela Netflix — o filme está disponível para os assinantes da plataforma. O súbito interesse veio contudo da terceira longa-metragem do realizador, um “Gretel & Hansel” que não é filme, confessa-se, pelo qual se dava grande coisa à partida.

