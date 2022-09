Ao 17º álbum, uma história de atrocidades. Os inquietantes e essenciais Wire

No início dos anos 70, o Watford College of Art, vinte e tal quilómetros a norte de Londres, era uma daquelas academias que tendiam a atrair alguns dos melhores e mais criativos cérebros da altura. Brian Eno deslocava-se até lá frequentemente para, juntamente com Peter Schmidt — ambos conceberiam o jogo de cartas “Oblique Strategies” (um desbloqueador aleatório de impasses criativos) e Schmidt desenharia algumas capas de álbuns de Eno —, propor ideias e projetos para “uma das escolas de educação artística mais evoluídas do planeta”. Na viagem de regresso a Londres, iam habitualmente de carro com outro professor do College, Hansjörg Mayer, que também dava boleia a um seu aluno, Colin Newman.

Três décadas depois, em “Rip It Up and Start Again: Postpunk 1978-1984”, o estudo definitivo de Simon Reynolds sobre esse fertilíssimo período do rock, Newman (fundador dos Wire, em 1976, com Robert Gotobed, Graham Lewis e Bruce Gilbert) diria: “Na minha opinião, os humanos são intrinsecamente criativos mas existe um processo por meio do qual um indivíduo em particular se transforma num artista e pode afirmá-lo sem que isso pareça pretensioso. Se, em determinado momento, isso aconteceu comigo, foi durante aqueles percursos de automóvel. Mal punha o pé dentro do carro, deixava de ser apenas um pobre estudante para me tornar um amigo e igual — um artista a tagarelar sobre as suas ideias com outros artistas.”

“Pink Flag” (1977), “Chairs Missing” (1978) e “154” (1979) — o triplo disparo inicial que recortou o perfil dos Wire enquanto praticantes de um punk em transição para o pós-punk, porém, não de todo imune ao contágio do art rock, do psicadelismo ou de um ou outro maneirismo prog, o que lhes valeria a alcunha de “Punk Floyd” — apresentava um programa de canções concisas e compactas mas abertas a diversos níveis de leitura, um universo musical rico e inteligente que, enquanto se aplicava a reduzir cada peça à sua essência (linhas, pontos, planos, espaços, qual Paul Klee traduzindo a Teoria da Forma para o idioma punk), não desistia, ao mesmo tempo, de fazer explodir os limites do género.

