Rodrigo Leão quer começar outra vez. “Sofremos muito quando perdemos um amigo. Tento aproveitar ao máximo o presente”

Dono de uma longa carreira, Rodrigo Leão pode ter pouco a provar, mas sente que ainda tem tudo por descobrir. “O Método”, novo disco a solo do músico que começou por notabilizar-se ao serviço dos Madredeus e dos Sétima Legião, nasceu de uma vontade de exploração: a eletrónica, as vozes em reverse e um prazer quase infantil de fazer tudo como se fosse a primeira vez nortearam-lhe esta viagem.

No final do ano passado deu alguns concertos com as canções novas. Mas, nessa altura, esse conjunto de temas ainda não tinha título. Quando aconteceu esse ‘batismo’?

Eu sou obcecado com os títulos e sofro muito com eles. Este disco demorou mais tempo [do que é habitual] a ser feito: por vários motivos, andámos dois ou três anos a trabalhar nele. E a verdade é que, oito meses antes de estar acabado, pensei: “Sinto-me a pessoa mais feliz do mundo, tenho oito meses para descobrir um título!” Mas tinha uns 300 ou 400 títulos [possíveis] e, uma semana antes [do fim do prazo], ainda não tinha decidido! Acabou por ficar “O Método”, que era o título de trabalho de um tema. Até achei piada: eu, que sou uma pessoa muito pouco metódica, chamar ao disco “O Método”. Depois pensei que o facto de eu não ter método nenhum também pode ser um método. E a verdade é que neste disco, mais do que noutros, nós procurámos um método de trabalho. Eu, o João Eleutério e o Pedro Oliveira, aquela equipa familiar que trabalha junta há muito tempo, pela primeira vez convidámos uma pessoa exterior [ao grupo]: um músico italiano, o Federico Albanese, que vive em Berlim. Ele percebeu o que nós queríamos fazer e ajudou-nos muito, sobretudo na parte eletrónica, na escolha de sons e nalguns arranjos. Para o fazermos, houve um método concreto. Depois há o método mais interessante, para mim: o mais abstrato e filosófico, que está presente neste disco. Um método mais atmosférico e ambiental.

