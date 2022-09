Kristen Stewart: “Ainda tenho tipos esquisitos atrás de mim para me fotografar e depois vender as fotografias. Vá ao Google”

Aos 29 anos, Kristen Stewart já não é a adolescente que o mundo conheceu em “Crepúsculo”. Em “Seberg — Contra Todos os Inimigos”, nos cinemas, interpreta a mulher fatal de “À bout de souffle”, de Jean-Luc Godard, precocemente desaparecida aos 40 anos.

Uma das facetas mais importantes da vida de Jean Seberg foi o seu radical apoio a movimentos políticos que punham em causa o status quo americano, como os Black Panthers. Essa militância diz-lhe alguma coisa?

Há qualquer coisa no empenhamento dela que é muito corajoso e admirável. Não sei se eu teria aquela força, mas é algo que apoio, sem dúvida.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.