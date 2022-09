Jorge Welsh: “Era quase como se estivesse a pintar um quadro com porcelana em vez de tintas”

Um dia, há cerca de três anos, falou-me num ambicioso projeto em que estava a trabalhar, mas ainda se encontrava no ‘segredo dos deuses’. A ambição transformou-se hoje em realidade: a exposição “The Porcelain Room”, na prestigiada Fundação Prada, em Milão.

Queria há muito trazer um grupo importante de porcelana da China de exportação a uma instituição de arte contemporânea. Neste contexto, a razão de ser é incentivar o diálogo entre os públicos que naturalmente são mais focados na arte contemporânea com aqueles que tradicionalmente se interessam pelas artes decorativas do passado. Decidi desconstruir o conceito habitual de uma exposição deste género, criando uma estrutura que permitisse expor um grande número de peças, como uma instalação de arte contemporânea — peças dispostas com base na sua qualidade estética e policromática, quase como se estivesse a pintar um quadro com porcelana em vez de tintas. Esta ‘instalação’ deveria integrar-se com as coleções da instituição onde a exposição se viesse a realizar. Queria conseguir um grande impacto visual, transportando o visitante para outras narrativas. A porcelana da China de exportação teve um impacto verdadeiramente global, desde o século XIII/XIV até hoje, que se acelerou com a chegada dos portugueses à China em 1513. Não parece existir, aliás, outra expressão artística com um impacto tão constante durante tanto tempo e tão difuso e que influenciou variadíssimas formas de arte — pintura, cerâmica, escultura, mobiliário, design, moda, etc. E também na etiqueta à mesa, decoração de interiores e arquitetura...

