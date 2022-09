“500 Desenhos de Silva Porto”: mais é mais

A aposta desta exposição é difícil e arriscada: mostrar tudo! Tudo quer dizer todos os desenhos de Silva Porto (1850-1893) que pertencem à Sociedade Nacional de Belas-Artes (SNBA), ou seja, 355 folhas e um caderno com 10. Onde estão os 500 do título da mostra, perguntar-me-ão? Muitas das folhas estão desenhadas em frente e verso, e a opção foi mesmo mostrar tudo, o que obrigou a colocar cerca de 120 molduras perpendicularmente às paredes e painéis do salão da SNBA, o que não se fez sem alguns problemas de iluminação, mas permitindo que tudo possa ser visto. Essa foi a aposta do professor João Paulo Queiroz, curador da exposição, que trabalhou em cima de um minucioso inventário, elaborado por Sara Beirão, a partir de 2015. Pena é que o excelente catálogo tenha optado por não incluir os números de ordem de cada desenho constantes nas tabelas, tornando mais fácil a sua consulta futura.

A mostra, organizada cronologicamente, parte de três desenhos cópias de estampas do menino Silva Porto anteriores à sua entrada para a Escola Industrial do Porto (1863) e acaba com um desenho preparatório para “Macieira em Flor”, a última e inacabada pintura do artista (1893). Podemos acompanhá-la como um diário gráfico de todo o seu percurso de estudante, de bolseiro e de mestre inovador na academia lisboeta. Há nos anos da Escola Industrial um grande apuro, notável num desenho técnico impecável, apuro que permanece nos oito anos da Academia (1865-73) na continuação do ornato anterior, no estudo de espaços interiores, de plantas e de fachadas, nos detalhes lineares e volumétricos do corpo humano, sem esquecer a anatomia, na estátua e no monumento.

