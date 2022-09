Visionário e criador. Jorge Welsh, o grande colecionador

I

1. Olha-se para ele, um vago ar british, discreto, silencioso, com óculos. Mas atrás das lentes pousa-se, atentíssima, agudíssima, a atenção do homem a que nada escapa, o instinto do artista que tudo captura. Visionário e criador, Jorge Welsh quer o melhor, quis sempre o melhor, é um modo de ser. Não tem medo, respira pelo pulmão do risco, mora no mundo, vive para a arte. Quando pode, volta aos pincéis, paixão de sempre — foi pela pintura que começou uma grande aventura. É hoje, juntamente com a sua sócia Luísa Vinhais, um nome absolutamente indiscutível na porcelana da China de exportação. Com a Jorge Welsh Works of Art e através da Jorge Welsh Research and Publishing, desenvolvem notável atividade de editores e divulgadores de obras de arte e investigação, promoção de conferências internacionais, atribuição de bolsas.

