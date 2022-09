Serralves. Arte de Arthur Jafa aponta contra o racismo e lembra Marega

Racismo. Escravidão. Desenraízamento cultural. Desumanização e materialização do ser humano. Tudo isto é triste, tudo isto é negro, tudo isto é jazz. “We are not aliens”, “something is wrong here”: são algumas das palavras, proferidas pelas vozes de dois afro-americanos, disparadas contra o espectador de “Love is the message, the message is Death”.

O filme, realizado em 2016 por Arthur Jafa, é o ponto de partida, na Casa do Cinema Manoel de Oliveira, para a primeira grande exposição apresentada por Serralves este ano, intitulada “Uma série de prestações absolutamente improváveis, porém extraordinárias”. A mostra, inaugurada esta sexta-feira e patente até 21 de junho, traz pela primeira vez a Portugal o trabalho do cineasta, diretor de fotografia e artista plástico, depois de, em 2019, ter atracado no Porto para participar no Fórum do Futuro.

A exposição, com curadoria de Amira Gad e Hans Ulrich Obrist, alastra ao Museu de Arte Contemporânea, numa compilação de filmes, fotografias e esculturas concebidos ao longo dos últimos 20 anos pelo vencedor do Leão de Ouro para a melhor participação na última Bienal de Veneza. “Toda a exposição está desenhada como uma coreografia. É como uma canção. Tem um ritmo, tem um beat”, comparou Amira Gad.

Guernica da contemporaneidade

O foco incide nas questões de raça, género e classe social. “A arte de Arthur Jafa é um exercício de literacia visual. Somos constantemente bombardeados com imagens que remetem para o racismo histórico e social”, enalteceu, esta quinta-feira, Philippe Vergne, diretor do espaço museológico portuense. “Quando um visitante entra nesta exposição, automaticamente faz parte e está no centro de um filme de Arthur Jafa”, asseverou o francês.

Já António Preto, responsável artístico pela Casa do Cinema Manoel de Oliveira, descreveu o filme “Love is the message, the message is Death” como “uma espécie de Guernica da contemporaneidade”.

“As pessoas perguntam-me frequentemente sobre o significado de ‘Love is the message, the message is Death’. Tentam perceber a intenção do que quero transmitir com isso. Digo sempre que não tenho qualquer intenção”, explicou Arthur Jafa, durante a visita guiada para a comunicação social.

“Quando penso no meu trabalho, tento imaginar uma montanha, como o Kilimanjaro. E quando estamos diante de uma montanha não nos questionamos se é uma boa ou má montanha, se é bonita ou feia”, completou o artista, nascido no Mississipi em 1960.

“Não sei se acredito que a arte possa combater as injustiças sociais”, confessou Jafa, até porque, defende, “para muita gente, o racismo é visto como uma microagressão”, o problema é que “essa microagressão nunca termina”.

“Tenho a certeza que Marega nunca fez um jogo sem ouvir insultos racistas”

Apesar de ser apenas a segunda vez que viaja até Portugal, Arthur Jafa mostrou-se bastante conhecedor da realidade nacional, nomeadamente de um tema que domina a atualidade noticiosa, após ter extravasado as quatro linhas. “Soube do caso sucedido com o jogador de futebol [Marega]. E eu questiono-me: as pessoas reagiram ao facto de ele ter abandonado o campo ou reagiram ao facto de os insultos terem sido proferidos?”, questionou o criador de 59 anos.

A resposta veio do próprio: “Tenho a certeza que, em toda a sua vida, ele nunca participou num jogo em que as pessoas não o tenham ofendido com comentários racistas. A única coisa que chamou a atenção mediática foi a decisão do jogador, quando saiu do relvado”.

No mundo real, prosseguiu Jafa, “este tipo de situações são constantes e persistentes”, frisando que “acontecem 24 horas, sete dias por semana”. Sobre um eventual crescimento do racismo, o artista não considera que tenha aumentado, “mas as pessoas sentem-se mais confortáveis para expressá-lo”.

Paralelamente à exposição, a Casa do Cinema Manoel de Oliveira vai promover um ciclo, com 22 sessões, intitulado “The Dark Matter of Black Cinema”, iniciativa que decorrerá entre o início de março e meados de maio.