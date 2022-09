“Os Miseráveis” é um barril de pólvora

Por pouco mais de 24 horas acompanhamos uma pequena patrulha de polícia em Montfermeil, um subúrbio de Paris que quase parece abandonado por Deus e pelos homens. Salvo aqueles três que por lá circulam dentro de um carro, aqui e ali intervindo para resolver uma situação, acolá exercendo as pequenas grandes violências que estão no cardápio das polícias em meio hostil, nenhuma ordem parece governar aquele lugar para lá do equilíbrio de poderes que o próprio bairro gera.

O primeiro e mais relevante mérito desta obra de estreia de Ladj Ly, cineasta francês de ascendência maliana, nado ali mesmo no bairro, é o desenho desses poderes, entre os que se dedicam ao tráfico, os que impõem uma ordem administrativa mafiosa e autogestionada, os fiéis da Irmandade Muçulmana e os polícias que vão tecendo cumplicidades com fumos de corrupção. Todos tendem a evitar que o bairro expluda, o que parece ser um perpétuo e iminente risco. E há sempre uma multidão de miúdos, também eles se aventurando a pisar o risco com mais ou menos afoiteza, num habitat social onde nada funciona, nem escola, nem família, nem sistema de valores de que se dê nota. A única regra é o ‘salve-se quem puder’, cada um por si.

É mérito de Ladj Ly olhar sem preconceitos para todos os lados da questão e verificar que o mal-estar não é apanágio dos underdogs. No breve relance sobre a privacidade dos polícias, depois de acabarem o turno, se verificará que os que têm bastos motivos para estar cansados do que a realidade lhes oferece são muitos mais que os habitantes de Montfermeil. Os polícias também estão nessa categoria. Ladj Ly não faz um filme a preto e branco, matizes é o que não falta. Matizes e bom cinema, compaixão e raiva, numa caldeira onde se sente a pressão crescer, já que o realizador sabe mexer os cordéis com que nos conduz pelas vielas de uma ficção febril com a habilidade de quem se recusa, no mosaico social, a escolher heróis e a decretar vilões. E que bons intérpretes ali estão, entre os que reconhecemos e os que parecem escolhidos no lugar, fusão que a familiaridade de Ly com a realidade marginal terá ajudado a cimentar.

Mas a caldeira vai rebentar e quando o augúrio se confirma — de uma forma surpreendente — não sei se ratifica a máxima de Victor Hugo que fecha o filme (“Mes amis, retenez ceci, il n’y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes. Il n’y a que de mauvais cultivateurs.”). “Os Miseráveis” de Ladj Ly é mais áspero (mais desencantado, mais lúcido?) que o realismo romântico do escritor oitocentista.

Os Miseráveis

De Ladj Ly

Com Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Zonga (França)

Drama/Thriller M/16