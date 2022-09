Isto não é a “Liga dos Últimos”

Até julho, os cinemas Ideal e Passos Manuel, em Lisboa e no Porto, acolherão o Programa 6.Doc, que estreará comercialmente nessas salas sete dos documentários que integraram o cartaz do último DocLisboa. Este ano, o programa arrancará com a obra que arrecadou o prémio para o melhor filme português no festival: “Viveiro”, a terceira longa de Pedro Filipe Marques. Nela, somos transportados até aos balneários de um pequeno clube de futebol do Norte do país (o Sporting Clube de Arcozelo), onde a câmara depressa se fixará num trio de figuras que vão assegurando a sobrevivência da coletividade. Falamos das duas roupeiras que, diariamente, vão lavando os equipamentos dos rapazes para que no dia seguinte nada lhes falte, e do lacónico e taciturno homem que zela pela manutenção do estádio.

À volta destes três pivôs, Marques tece um filme que prima pela sua simplicidade e pelo desejo de dar a ver e ouvir aqueles que, no contexto do futebol, ficam por norma agrilhoados ao silêncio e à invisibilidade. De modo a fazê-lo, Marques lançará mão de uma realização à base de longos planos fixos que remete para o fora de campo os protagonistas (os jogadores e treinadores, que aqui só veremos de relance), para observar — sem nunca nele se intrometer — o alegre trabalho de Sísifo daqueles que possibilitam a sua atividade.

O que assim o filme faz aparecer é uma galeria de personagens que começam por destacar-se pelo seu carácter castiço, plasmado na espontaneidade e vivacidade dos diálogos. Não se julgue, porém, que “Viveiro” faz seu o humor de um programa de TV como “A Liga dos Últimos”, que procurava o lado mais caricatural e provinciano dos seus entrevistados. Pelo contrário, o que guia o olhar do realizador é o óbvio carinho que sente para com aquelas pessoas, que, ao longo de uma hora e meia, nos vão revelando as suas esperanças e agruras. Uma justa miniatura.

***

Viveiro

De Pedro Filipe Marques

(Portugal)

Documentário M/12