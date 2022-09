A pouca arte de dois ladrões

Ele é um ladrão de arte da alta roda, lá onde há quem tenha fortunas penduradas na parede e uma segurança que nem parece complicado ultrapassar. Homem de vasto conhecimento no domínio a que dedicou o ofício de furtar, Ivan/Theo James rouba para um traficante sinistro, a quem chamam o Grego, para quem o recentemente falecido pai de Ivan já trabalhava e junto de quem deixou pesada dívida. É para a pagar que Ivan se dedica a uma atividade ilegal, mas, sem um número perfeitamente definido, a dívida parece que nunca mais acaba. E quando está para acabar, ele percebe que pode ter a vida em risco.

As coisas complicam-se deveras quando um agente do FBI se abeira dele, com fundas certezas, só que nada de provas. Entretanto, entra na história uma inevitável parceira feminina (Elyse/Emily Ratajkowski) que não apenas se enrola com o protagonista, como está disposta a ser sua cúmplice no esquema que ele engendra para se libertar quer da mão de ferro do Grego quer da mão envolvente do FBI.

Contado assim — e acrescentando que “Ladrões com Arte” se polvilha de humor — até parece que o filme assinado por Aselton enfileira numa galeria de obras com galhardos malandrins que tem nobilíssima ancestralidade cinematográfica e onde são príncipes Ernst Lubitsch (“Ladrão de Alcova”) ou Hitchcock (“Ladrão de Casaca”). Nada de mais errado. Faltam a “Ladrões com Arte” todas as perícias para tanto necessárias, a começar pela ausência de engenho para filmar com verosimilhança cada um dos furtos, até à trapalhada quanto à resolução final. Há personagens que prometem e a que o filme falha com uma estridência incompreensível (o que está lá a fazer o irmão bipolar de Ivan?); a própria Elyse não chega a ter ossatura que se veja, é só decorativa. E Theo James que ganhou fama na série de filmes “Divergente” não mostra ser mais do que bem apessoado...

*

LADRÕES COM ARTE

De Matt Aselton

Com Theo James, Emily Ratajkowski, Fred Melamed (EUA)

Crime M/16