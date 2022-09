Os estereótipos desarmados de “Corpos Celestes”, o livro vencedor do Man Booker International Prize 2019

Desde 2016, quando se transformou no mais importante prémio de tradução para a língua inglesa, o Man Booker International fez incidir as luzes da ribalta em duas escritoras praticamente desconhecidas fora dos seus países: a sul-coreana Han Kang, logo na primeira edição do novo formato, e a polaca Olga Tokarczuk, em 2018 (ano a que corresponde o Nobel de Literatura que lhe foi atribuído há poucos meses, em simultâneo com Peter Handke). Jokha Alharthi, autora de “Corpos Celestes”, vencedor da última edição do prémio, é um caso de descoberta ainda mais radical, não só por se tratar do primeiro romance escrito por uma mulher de Omã a ser traduzido para inglês, mas porque configura uma das primeiríssimas manifestações da literatura feminina produzida no sultanato que fica na extremidade oriental da Península Arábica. Quando em 2004 publicou “Manamat”, a sua estreia literária, Alharthi estava na verdade a lançar o segundo romance alguma vez escrito por uma mulher de Omã (o primeiro é de 1999).

Este carácter pioneiro, de quem começa a desbravar caminho no campo cultural de uma sociedade que obliterava, até muito recentemente, as mulheres enquanto seres ativos e pensantes, não se nota em “Corpos Celestes”. À falta de uma tradição na qual se pudesse inscrever, a autora criou de raiz um universo ficcional sólido, coeso e bastante complexo. De início, o livro parece centrar-se no percurso de três irmãs — Mayya, Asma e Khawla —, raparigas casadoiras que vivem em al-Awafi, uma aldeia não muito distante de Mascate, a capital. Aos poucos, porém, percebemos que elas são apenas três dos muitos fios que compõem o tecido do romance. Além das irmãs, vão aparecendo, umas após outras, dezenas de personagens vivas e mortas (a narrativa está sempre a saltar para trás e para a frente, estilhaçando a linha temporal), como se os restantes membros da família — e, atrás deles, a aldeia em peso — fizessem questão de invadir um círculo que se vai expandindo. Em dado momento, a mãe das irmãs, Salima, e a chamada Esposa-do-Muezim lançam-se numa “conversa que serpenteava e desembocava em novas histórias, cada vez mais absorventes”. O romance de Alharthi assemelha-se, em termos formais, a esse caótico diálogo.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.