Morreu Tozé Martinho

Mais conhecido por Tozé Martinho, António José Bastos de Oliveira Martinho morreu este domingo, aos 72 anos. A informação está a ser avançada pela SIC Notícias. De acordo com o canal, o ator e argumentista foi levado este domingo para o Hospital de Cascais, depois de se ter sentido mal, onde acabou por morrer.

Acarreira profissional de Tozé Martinho como ator começou em "Vila Faia", no ano de 1982. Foi argumentista de novelas como "Roseira Brava" (1995), "Vidas de Sal" (1996), "A Grande Aposta (1997)", "Todo o Tempo do Mundo" (1999), "Olhos de Água" (2001), "Amanhecer" (2002), "Dei-te Quase Tudo" (2005) ou "A Outra" (2008). Na maior parte dos projetos somava a escrita do guião à representação.