Adolfo Luxúria Canibal aos 60 anos. Esta é a sua vida

Conhecido dos melómanos portugueses como Adolfo Luxúria Canibal, Adolfo Morais de Macedo é um homem de histórias. Além dos caminhos trilhados pela sua banda de sempre, os Mão Morta, tem vários livros (de poesia e crónicas) editados e uma longa carreira no Direito, atualmente ao serviço do Instituto da Conservação da Natureza, enquanto consultor jurídico. Nascido em Angola, filho de Braga e enteado de Lisboa, é um conversador de grande disponibilidade e memória impressionante, recordando ao mais ínfimo pormenor a infância bucólica em Vieira do Minho, as descobertas mais desviantes em Lisboa e os grandes desafios de uma vida, pessoal e profissional, plena de emoção. Quase quatro horas de conversa deram uma entrevista, mas falar com Adolfo Luxúria Canibal desperta a mesma sensação de saciedade e curiosidade de ler uma grande obra. Esta é a sua vida.

Nasceu em Luanda, num dia de Natal. E o parto foi apressado por uma gravata, certo?

Não foi apressado, pois já estava no tempo, mas seria desencadeado pelos risos provocados pelas brincadeiras que surgiram à volta de uma prenda: uma gravata que o meu pai recebeu. Não sei se a minha mãe já estaria no hospital e se foi lá que a distribuição de presentes aconteceu, ou se foi na casa de alguém da família, em Luanda. Mas a emergência do parto fez com que a minha mãe fosse para o hospital. Devia ser uma gravata bonita [risos].

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.