A eterna melancolia dos Tindersticks. Agora ao sol

Chega ao hotel no centro de Lisboa com o mesmo chapéu que envergava da última vez que o entrevistámos, em 2016, então em promoção ao anterior álbum, “The Waiting Room”. Aos 54 anos, Stuart A. Staples, a voz dos Tindersticks, é — ainda e sempre — um homem educado, tímido, que nunca levanta a voz mas cujo entusiasmo com o novo disco da banda, “No Treasure But Hope”, permeia a conversa. Gravado em apenas seis dias no estúdio que os ingleses têm em Paris, o 11º trabalho de originais do grupo de Nottingham conserva a elegância que nos habituámos a associar-lhes — e que os portugueses acolhem com devoção, pelo menos desde um histórico primeiro concerto em Lisboa, corria o ano de 1995. Foi na Aula Magna que a magia, tão delicada como sombria, dos autores de ‘Tiny Tears’ primeiramente enfeitiçou os fãs nacionais, abrindo caminho para uma relação de entrega mútua que, em 2020, os traz de volta para cinco concertos; o de Lisboa, na terça-feira, acontece precisamente na Aula Magna, transportando banda e admiradores para um dos muitos locais onde já foram felizes.

Nem tudo permanece inalterado no seio de um dos mais elegantes grupos de culto da sua geração, contudo — e isso é uma boa notícia. No final do ano passado, a primeira amostra de “No Treasure But Hope”, ‘Pinky in the Daylight’, chegou acompanhada por um vídeo cheio de luz e cor. Uma buganvília de cor fúcsia é a imagem que serve de thumbnail ao teledisco, podendo deixar confusos aqueles que aos Tindersticks fazem corresponder cenas tiradas de um film noir, e não um pequeno idílio de veraneio. Mas é essa, parcialmente, a vida de Stuart A. Staples e amigos nos dias que correm. Longe das terras do ‘Brexit’, o homem que em tempos disse que quanto mais tempo passava fora do Reino Unido mais inglês se sentia vive agora em Ítaca. Sim, a ilha grega. “Já há 25 anos que temos uma relação com Ítaca”, desvaloriza. “Tenho um amigo que é meio itacense e que, nessa altura, nos convidou a irmos lá. Desde então que ficámos próximos”, explica, descrevendo o seu quotidiano insular com um pormenor que faz toda a diferença. “Não me parece que exista um dia típico, em Ítaca, mas todos os dias acabam com um mergulho, o que é fantástico.”

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.