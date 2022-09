Os 10 mil gestos de Boris Charmatz. O mito da dança

O que é um gesto? Será possível compor uma partitura de 10 mil gestos, cada um diferente do outro, existindo como um léxico que leva ainda mais longe a efemeridade característica das artes vivas em geral e da dança em particular e que se desfaz, ou morre, no instante em que se desenha no espaço a partir de um movimento do corpo? Boris Charmatz tem desafiado os limites do que podemos entender por dança, em particular na sua relação com as artes visuais e o conceito de museu, e está de volta a Portugal (Porto e Lisboa) com uma peça em que se coloca perante o desafio de compor uma coreografia de “10.000 Gestos”.

Durante dez anos, entre 2009 e 2019, Boris Charmatz foi diretor do Museu da Dança, nome que deu ao Centro Coreográfico de Rennes e da Bretanha (França), que dirigia. A designação acompanhou uma linha de pesquisa, que desenvolve desde os anos 90, para questões como “a ideia de coleção, de exposição viva aliada à dança, à memória”, diz Charmatz ao Expresso. Ou seja, a dança como “uma ideia de museu”. Com o projeto, ocupou com dança museus como o MoMA (Nova Iorque, em 2013), a Tate Modern (Londres, 2012 e 2015) ou o Reina Sofia (Madrid, 2016). Em 2016, o Teatro Rivoli (Porto) e a Culturgest (Lisboa) programaram uma das peças emblemáticas do seu repertório recente, “Manger”, composta por um vocabulário físico exclusivamente associado ao ato de comer.

