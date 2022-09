“As Mil e Uma Noites” não foram bem assim. A verdade sobre a obra mais falseada de sempre

Poucos livros terão dado tantas voltas como este. E poucos terão sofrido tantas obliterações, ao ponto de, até hoje, o que se conhecia dele serem versões da sua incompreensão. Nem sequer é exato pensar que “As Mil e Uma Noites” fosse um livro para se ler, uma vez que a linguagem com que foi escrito demonstra ter surgido como apontamento ou sebenta destinado a ser dito e contado de viva voz. Na verdade, o conjunto de histórias árabes mais famoso do mundo, do qual agora a E-Primatur publica o segundo volume (o primeiro saiu em 2017), era uma incógnita que mal se sabia que o era, ficções cujas lacunas foram preenchidas com novas ficções e até confundidas com contos infantis, que a Disney se encarregou de imortalizar. Contudo, depois desta edição, ninguém poderá dizer que não sabia. Trata-se da primeira vez que, em Portugal, a obra é traduzida diretamente do árabe e a partir do manuscrito mais antigo de que se tem notícia. O confronto das várias versões de “As Mil e Uma Noites” com este manuscrito do século XIV torna a história deste livro quase tão rica quanto as histórias nele contidas: mostra a total liberdade com que mãos mais tardias o construíram e moldaram segundo a vontade, os interesses e a visão do mundo de quem o editou. “O texto tem um fundo muito obscuro”, constata Hugo Maia ao Expresso, depois de ter dedicado mais de três anos à tradução do manuscrito e de, no fim, ter ficado “com mais perguntas do que certezas”.

“Pessoalmente, ter acabado o trabalho é um grande alívio. O texto é complicado e as soluções não são evidentes. Mas estou contente que esta oportunidade me tenha sido dada, porque repõe uma certa verdade sobre a obra”, comenta o tradutor e antropólogo de formação. Esse movimento de reposição abrange a procura do tom exato dos contos e da linguagem que iria ser utilizada, a opção por manter as incongruências do original, a perceção dos limites da literalidade. De circulação literária “marginal”, o registo do livro é “o equivalente às histórias de cordel”, desconsideradas pela elite intelectual mas profusamente difundidas pelos contadores de histórias. E se no manuscrito “ouvimos a voz do contador”, o tom coloquial de quem narra — e narra nos espaços públicos e cafés, interrompendo a história repentinamente, tal como Xerezade, para a continuar no dia seguinte —, ele também espelha contradições e erros ortográficos e de sintaxe. As primeiras, diz Hugo Maia, manteve-as. As segundas não, para não interferir na leitura. Havia igualmente que encontrar um português que evocasse a tradição oral, que deixasse “a marca de um português mais antigo”. Para isso, o tradutor foi beber à fonte de obras como o “Horto do Esposo” ou a “Peregrinação”, de Fernão Mendes Pinto, assim como às recolhas de contos orais do século XIX, entre as quais a de Teófilo Braga.

