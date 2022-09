Um gesto de guerra contra ideias feitas. Um grande filme de Roman Polanski

Coincidência, claro, mas no espaço de um mês dois grandes cineastas assinam dois grandes filmes sobre a luta do indivíduo contra o Estado. Clint Eastwood mostrou-o em “O Caso de Richard Jewell”, através daquele pacato segurança injustamente acusado de um crime horrendo que ele não cometeu. Polanski mostra-o agora em “J’Accuse — O Oficial e o Espião”, regresso do franco-polaco aos grandes filmes (é o seu melhor da década, desde “The Ghost Writer”, igualmente escrito por Richard Harris) através da história de Alfred Dreyfus e do seu caso infame. São dois filmes declaradamente contra (quem manda e está nas mais altas instâncias), ambos profundamente democráticos.

Durante os 12 anos que durou, o Caso Dreyfus abalou profundamente a França, foi um escândalo gigantesco, um erro judiciário que desacreditou a Justiça. E, contudo, era demasiado fácil para este filme sublinhar quem pesa mais na balança. O que faz Polanski? Fixa-se não no ponto de vista de Dreyfus (a vítima desterrada), mas no do coronel Picquart (impecável Jean Dujardin), o homem chamado a renovar os serviços de contraespionagem do país. O mais interessante é que, na realidade histórica, Picquart foi ele próprio antissemita, tendência partilhada, de resto, pela maioria da opinião pública de então.

No filme de Polanski, porém, ele funciona antes como um agente de thriller. O disparador de dúvidas. O homem incómodo que desata a fazer perguntas. Aquele que se rebela, determinado, contra as caves bafientas, a sordidez e a paranoia, recusando ser apenas mais um joguete (correr esse risco quase lhe custa a carreira e até à vida, mas, como se verá, é risco que vale a pena ser corrido: também Picquart retirou cínicos dividendos da sua coragem e Polanski não o poupa inteiramente no desfecho).

“J’Accuse” é um gesto de guerra contra ideias feitas, pensamentos formatados, e uma ‘indústria de falsidades’ que, curiosamente, se conclui no mesmo período em que nasce o cinema... Não sabemos se Polanski estará a falar de si próprio. Se ele espera que o espectador o veja como Picquart viu Dreyfus. O que sabemos é que há uma violência subterrânea que atravessa este drama com uma sobriedade a toda a prova e que quer falar do presente. É a violência de todos os injustiçados que não conseguem e, provavelmente, nunca conseguirão defender-se.

****

J’ACCUSE — O OFICIAL E O ESPIÃO

De Roman Polanski

Com Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner (França/Itália)

Drama/Thriller M/12