Porto tem “nova linha de metro” com 16 estações onde a cultura é o “andante”

“Hoje é verdadeiramente um começo. Um ponto zero”. Assim começou Nuno Faria por apresentar, na Galeria Municipal do Porto, o novo projeto para o Museu da Cidade. O diretor artístico desvelou, esta quinta-feira, a nova identidade “geográfica, gráfica e semântica” de um conceito “policêntrico”, como “uma nova linha de metro” composta por 16 “estações”, onde a cultura é o “andante” para circular através de cinco eixos de uma rede que abrange e agrega o património “de forma extensa a malha urbana”.

Trata-se de “um museu à escala da cidade”, dotado de uma “estrutura ampla”, salientou Nuno Faria durante a conferência de imprensa de apresentação, sentado ao lado de Rui Moreira. “Há muitos museus da cidade por essa Europa fora, mas não conheço nenhum que seja tão amplo e que cubra de forma tão extensa a malha urbana”, disse o diretor artístico do Museu da Cidade, que ao longo do tempo, desde que a ideia germinou em 1989, nunca passou de “uma imaterialidade e de uma abstração”. Nem mesmo em 2001, quando Álvaro Siza Vieira desenhou um projeto que não chegaria a ter luz verde.

Foi preciso “partir muita pedra”, contou Nuno Faria, para finalmente o Porto ter o tão desejado Museu da Cidade, estruturado de forma poliédrica, com 16 vértices ao longo da cidade, atravessando espaços museológicos e arqueológicos, bibliotecas e arquivo histórico. O orçamento para as atividades deste ano, subordinadas à Natureza, é de 600 mil euros.

O itinerário deste novo veículo — em andamento a 80% — da cultura portuense começa no Reservatório da Pasteleira, com passagens pelas estações da Casa Marta Ortigão Sampaio, Casa Tait, Extensão do Romantismo, Entre Quintas, Banco de Materiais, Rio de Vila, Casa dos 24, Arqueossítio, Casa Guerra Junqueiro, Extensão do Douro, Casa do Infante, Biblioteca Sonora, Ateliê António Carneiro, Extensão Indústria, até chegar ao destino final na Bonjóia - Extensão Natureza.

A rede ramifica-se em cinco eixos: Eixo Sonoro, Eixo Natureza, Eixo Material, Eixo Líquido e Eixo Romantismo.

“Era uma área prioritária, com necessidade de ser olhada como um todo, e seria necessário dar uma nova lógica e um novo desenho a esta rede riquíssima de espaços”, explicou Nuno Faria, relativamente a um projeto que anda a duas velocidades. “A primeira é a da urgência: foi necessário, durante estes meses, fazer um trabalho estruturante, de repensamento e refundação do Museu da Cidade. A segunda velocidade é um tempo lento: é o tempo que agora começa. O tempo dos museus não é o tempo dos eventos”, ressalvou o responsável. “O museu vai ser uma sonda, que vai propor leituras e percursos dentro da cidade, projetando o Porto no tempo presente e perspetivando o que aí vem”, completou.

O presidente da Câmara Municipal do Porto destacou que “muito disto foi feito com sangue da casa”, algo que considera fundamental, “porque isso é uma garantia de que as coisas vão continuar além dos ciclos políticos”.

Rui Moreira enalteceu que “a cidade tem fantásticas coleções e também uma estrutura patrimonial que levou a pensar, ainda no tempo do [vereador] Paulo Cunha e Silva, na criação de um museu policêntrico”. “A verdade é que”, prosseguiu o autarca, “na altura existiam outras prioridades, como o Rivoli, a Galeria Municipal ou o projeto Cultura em Expansão”.

O edil sublinhou ainda que “aquilo que se procurou foi garantir a fruição pública de espaços que só estavam à vista de alguns”.