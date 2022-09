Os comboios da liberdade

A 7 de Novembro de 1940 partia do Luxemburgo um comboio com 293 refugiados a caminho de Portugal. A composição viria a chegar a Vilar Formoso mas um desentendimento entre a Pide e a Gestapo, polícia política nazi, não permitiria a entrada no nosso país e parte dos passageiros viria a ser levada para os campos de concentração onde acabaria por morrer (este episódio foi contado no livro “O Comboio do Luxemburgo” de Irene Flunser Pimental e Margarida de Magalhães Ramalho).

Três dos sobreviventes do referido comboio estarão presentes na abertura da exposição “Portugal e Luxemburgo, países de esperança em tempos difíceis”. São eles Rachel Wolf Galler, Germaine Goldberg Abraham e Marcel Solomon. A cerimónia realiza-se quinta-feira 13 de Fevereiro às 18.30 (mais uma hora que em Portugal) na Abadia de Neimunster e a mostra estará patente até 10 de Maio. A iniciativa partiu da Memoshoah Luxemburgo depois de tomar conhecimento da existência do Museu Vilar formoso Fronteira da Paz.

Através de algumas dezenas de painéis conta-se como os acasos da História acabaram por ligar dois países distantes, Luxemburgo e Portugal, através de laços de solidariedade e de coragem. Num destes desvive-se o trajecto paralelo de três homens: o austríaco Robert Sergrebnik, grão-rabino do Luxemburgo, o oficial alemão Franz von Huene e o loreno Albert Nussbaun, presidente do Consistório Israelita. Cada um deles à sua maneira contribuiu para salvar centenas de pessoas dos campos de extermínio e todos sobreviveram à guerra para contar a sua história.

Lugar de destaque é dado ao famigerado “terceiro comboio”, aquele que não chegou a entrar em Portugal, sendo apresentadas fotos e nomes de todos os passageiros que tentaram chegar a Portugal e narrada ao pormenor a viagem trágica até Vilar Formoso e volta.

Acolhimento em Portugal

E é justamente a Vilar Formoso e ao papel desempenhado por esta aldeia fronteiriça no ano dramático de 1940 que é dedicado um espaço especial, já que aí se situa o Museu Vilar Formoso Fronteira da Paz, Memorial aos Refugiados e ao Cônsul Aristides Sousa Mendes.

A última parte da mostra é dedicada a Portugal e à forma como os refugiados foram acolhidos. Exílio, trânsito e partida (neste caso para um país de destino, como os Estados Unidos) documentam as três fases desta aventura dos estrangeiros em Portugal, marcada pelo choque de culturas, pela descoberta mútua mas também por múltiplos episódios de solidariedade, a começar pelo dos habitantes de Vilar Formoso que não hesitaram em partilhar o pouco que tinham com os recém-chegados.

Para sempre ficou o traço de união entre Portugal e Luxemburgo, assim expresso pelos promotores da exposição: “A 10 de maio de 1940, a invasão alemã obrigava à fuga do Luxemburgo, de cerca de 45 mil pessoas que procurariam, em vão, refúgio numa França ocupada também pelo inimigo. Entre os que partiram estavam a família Grã-ducal, o governo no exílio e muitos refugiados judeus. Acabariam por encontrar em Portugal um porto de abrigo, embora o país vivesse em ditadura. A partir dos anos de 1960, por sua vez, o Luxemburgo acolheria opositores ao regime de Salazar e outras pessoas que procuravam melhores condições de vida”.

A exposição é comissariada pela historiadora portuguesa Margarida de Magalhães Ramalho e pelo luxemburguês Claude Marx que sobreviveu escondido numa aldeia francesa durante a II Guerra Mundial. A museografia é de Luisa Pacheco Marques e o design e produção de Sara Aguiar e Pedro Gonçalves.