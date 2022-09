“Birds of Prey”: o cliché da novíssima Hollywood vive num 'spin off' de “Esquadrão Suicida”

De há uns anos para cá que, para ir ao encontro de movimentos como o #MeToo, Hollywood tem recorrido a uma estratégia que ilustra bem o modus operandi do capitalismo tardio. Passa por integrar em si, neutralizando-a, a própria dissidência que a põe em causa, para transformá-la numa propriedade sua. Eis o que acontece com a segunda longa de Yan que, como o seu rebuscado título indica, cruza uma série de figuras oriundas do universo da DC Comics. Trata-se, em rigor, de um spin-off do “Esquadrão Suicida”, que se deixa governar pela mais garrida personagem desse filme: Harley Quinn (Margot Robbie).

É, aliás, graças à sua irritante e constante narração em off que, no início, ficamos a saber que, após ter-se separado do seu companheiro (o Joker), ela perdeu a imunidade de que até aí gozara em Gotham, vendo-se agora perseguida por uma horda de bad guys (que vão sendo apresentados em freeze frame e por via de legendas supostamente divertidas). Entre eles, está um sádico supervilão (Ewan McGregor) que deseja deitar a mão a um diamante que se encontra na posse de uma ladra pré-adolescente. Em socorro da miúda virá — além de Harley — o gangue de super-heroínas do título, que transformará o filme num festival de diálogos chicos-espertos e cenas de ação que nada têm que as distinga (a não ser a sua berrante banda sonora).

De facto, o guião de “Birds of Prey” é a tal ponto anorético que, para nos entreter, Yan vai criando um sem-número de notas à margem: sejam elas aqueles vistosos flashbacks que lançam luz sobre algumas das missing pieces da história, sejam elas aquelas cenas semioníricas (não lembra ao diabo a que brinca com a memória de Marilyn Monroe). Pelo meio, as cool chicks de serviço desdobram-se em bocas e poses blasés, mas o filme, esse, é incapaz de uma ideia subversiva. É pois a isto que está reduzida a novíssima Hollywood: à gestão por clichés de questões de sub-representação social. Tristes tópicos.

*

BIRDS OF PREY (E A FANTABULÁSTICA EMANCIPAÇÃO DE UMA HARLEY QUINN)

De Cathy Yan

Com Margot Robbie, Rosie Perez (EUA)

Ação M/16