“Invicta. Música. Filmes” atraca no Porto para dar música ao cinema mudo

“A melhor banda sonora de um filme é aquela que não se dá conta que lá está”. Foi assim que António Jorge Pacheco, diretor artístico da Casa da Música (CdM), citando Manoel de Oliveira, começou por apresentar a oitava edição do festival “Invicta. Música. Filmes”, onde se dá música interpretada ao vivo a obras emblemáticas do cinema mudo, assente na tradição de se fazer acompanhar por um piano atrás da tela. O ciclo arranca este sábado e estende-se até terça-feira, com uma programação composta por quatro espetáculos.

“Temos vindo, ao longo destes anos, a pegar em filmes icónicos e de culto na história do cinema. A componente musical tem sido tratada através de cine-concertos, com a projeção de filmes acompanhados por música interpretada ao vivo”, explicou, esta quarta-feira, António Jorge Pacheco à comunicação social. “A direção musical de cine-concertos é muito particular”, prosseguiu o responsável, pois “é preciso uma técnica muito evoluída, porque o filme está no seu ritmo e não dá para alterar”, “está ali, passa e os músicos têm de acompanhar com um extremo rigor e sincronia”.

O “Invicta. Música. Filmes” é marcado este ano por uma predominante influência francesa, com o diretor artístico da CdM a frisar a “aposta clara em obras encomendadas décadas depois de os filmes terem sido exibidos”.

A oferta abarca três cine-concertos e uma atuação, ao meio-dia de domingo, a cargo da Banda Sinfónica Portuguesa, dirigida por Andrea Loss para interpretar temas de trilhas sonoras compostas por John Williams, Nino Rota, Ennio Morricone e Michael Kamen.

O evento abre às 16h00 deste sábado com “A Viagem à Lua”, um filme de Georges Méliès, cineasta precursor da ficção científica na sétima arte. O cine-concerto, pensado para as famílias, será pautado pelas melodias de Jorge Queijo, Óscar Rodrigues e Paulo Neto, três músicos formadores que colaboram com o Serviço Educativo da CdM.

“Para fazer um filme basta uma pistola e uma rapariga”. A frase pertence a Jean-Luc Godard e bem pode ser aplicada a “J’accuse”, do realizador Abel Gance, obra estreada em 1919 que retrata o cenário dantesco vivido nas trincheiras. Este é “um dos pratos fortes da programação”, sendo apresentado pela primeira vez em Portugal às 18h00 de sábado, na Sala Suggia. “Foi rodado num cenário pós Primeira Guerra Mundial, onde se vê um campo de batalha, com um ambiente desolador, de destruição e morte, com corpos estilhaçados. Ao mesmo tempo, há um enredo amoroso que percorre todo este filme de grande fôlego”, adornado recentemente com as paisagens sonoras do compositor Philippe Schoeller. O cine-concerto conta com direção musical de Christian Schumann, a orientar a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música.

A principal raridade do cartaz é mostrada ao público na terça-feira, pelas 19h30, quando estacionará na CdM o “Táxi n.º 9297”. Trata-se de um filme “perdido” do realizador Reinaldo Ferreira, mais conhecido por Repórter X. Estreado no Cinema Batalha, no Porto, em 1927, o filme foi recuperado, restaurado e digitalizado pela Cinemateca há um ano, ganhando agora um novo fôlego com a música de Igor C. Silva. “É baseado numa história verídica. O Reinaldo Ferreira era repórter de investigação e foi atrás de um caso, ocorrido em Lisboa, de uma atriz assassinada pelo amante num táxi”, começa por contextualizar António Jorge Pacheco. “O Repórter X, por conta própria, andou a investigar, como se fosse um detetive, e desvendou o crime. Mais tarde, acabou por utilizar essa história para fazer o filme”, completou o diretor artístico da CdM.

Sobre este trabalho de “live soundtrack”, Igor C. Silva realça a tentativa de manter um pouco a prática existente no início do cinema mudo. “Há algo de mágico nisso, porque conhecemos o filme e o que temos de fazer é ir ornamentando em tempo real, transcrevendo musicalmente as sensações e os afetos”, afirmou o jovem compositor.