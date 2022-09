O centenário Teatro São João ainda precisa de amigos, tem companhia “quase” residente e casa nova em 2021

“Temos um enorme passado pela frente”. Eis o desafio autoproposto pelo Teatro Nacional São João, em ano de centenário da emblemática sala de espetáculos portuense, descrita como uma “verdadeira máquina do tempo”. As eras diluem-se nas pedras provenientes da muralha medieval, no teto renascentista representativo de um céu aberto, no betão armado do séc.XX, tudo isto numa casa invadida pela contemporaneidade artística.

“Mas após três décadas de utilização intensiva, carece de uma renovação”, reconheceu, esta terça-feira, Pedro Sobrado, presidente do conselho do administração do TNSJ, radiante por divulgar a boa notícia. “Assinámos, no final do ano passado, o termo de aceitação de uma operação que se designa ‘Reabilitação do Teatro São São e Programa Comemorativo do seu Centenário’. O projeto envolve um investimento elegível de 2,3 milhões de euros”, com 85% do valor proveniente do Programa Operacional Portugal 2020.

“É este dinheiro que nos vai permitir preparar o edifício, equipar o São João e modernizar este palco. Acreditem, dentro de dois anos, não vamos estar a pisar estas tábuas”, garantiu o dirigente à comunicação social, durante a apresentação, no palco, da programação gizada para o período entre março e julho.

As obras de requalificação terão início em abril de 2021 e vão decorrer até ao final de setembro, meio ano durante o qual a sala de espetáculos estará fechada para obras. “Trata-se de uma intervenção multidisciplinar e transversal a todo o edifício”, que passa pelos sistemas e equipamentos elétricos, recuperação de elementos arquitetónicos, assim como uma renovação de toda a mecânica de cena e melhorias significativas na segurança contra incêndios.

“Não é que esteja num estado de decrepitude ou de falência infraestrutural. Não está”, assegurou o responsável, admitindo, ainda assim, que o TNSJ “é flagrantemente ineficiente do ponto de vista térmico e energético”.

A empreitada “vai permitir preparar o São João para mais três décadas de atividade ininterrupta, feliz, excitante e entusiasmante”, frisou Pedro Sobrado, acrescentando que este valor “é o maior e mais expressivo investimento extraordinário — extra Orçamento de Estado e Ministério da Cultura — que o São João conseguiu captar desde que foi fundado estatutariamente em 1997”.

A operação abrange três eixos fundamentais: reabilitação do teatro, que absorverá 1,5 milhões de euros, renovação do parque tecnológico, que custará 500 mil euros, e também 150 mil euros para “ações imateriais”, como uma grande exposição de caráter museográfico, a edição dos “Cadernos do Centenário” e ainda a realização de um colóquio sobre teatros nacionais. Tudo isto pensado para enaltecer os 100 anos de vida. “Tenho dito que este é um teatro amnésico, desmemoriado em relação à sua história e queremos corrigir esta lacuna”, afirmou Pedro Sobrado.

d.r.

Afonso Santos, Joana Carvalho, João Melo, Maria Leite, Mário Santos e Rodrigo Santos. Eis os nomes que compõem o elenco da nova companhia “quase” residente do Teatro Nacional São João. A equipa artística começa a trabalhar a partir de março e será fundamental para o desenvolvimento das criações próprias do TNSJ. “Era uma coisa que queríamos muito: reconstituir aquilo que, quase humoristicamente, designámos de companhia quase residente. Começamos com um núcleo de seis atores e gostaríamos muito que esse núcleo progredisse com o tempo. E que fosse também um bocadinho mais bem pago”, atirou, entre risos, Pedro Sobrado.

Sentado a seu lado, o diretor artístico, Nuno Cardoso, enalteceu que este grupo será fundamental para impor o TNSJ como uma “casa da criação”, considerando, no entanto, que “uma companhia residente, sejamos francos, mesmo uma pequena companhia residente pede entre 12 a 18 atores”.

No que à programação diz respeito, a oferta inclui mais de 30 espetáculos, incluindo três produções próprias: a reestreia de “Turismo Infinito” encenado por Ricardo Pais (7-9 de março), a estreia de “Castro”, uma peça dirigida pelo próprio Nuno Cardoso, levada à cena entre 27 de março e 18 de abril, e ainda “KastroKriola”, que sobe ao palco no dia 25 de abril.

Destaque igualmente para “The Scarlet Letter”, uma coprodução com o francês Centre Dramatique National Orleáns, que pode ser vista nos dias 13 e 14 de março.

“A Turma” apresenta-se em dose tripla no Teatro Carlos Alberto, entre 1 e 5 de abril, com “Alma” + “Airbnb e Nuvens: uma rádio novela” + “Wake Up”. O mesmo espaço servirá de casa para a companhia Circolando, que se instala de 16 a 19 de abril com a proposta “20.20”.

Dirigida por Ricardo Alves, a Palmilha Dentada, leva ao TeCA o “Burguês Fidalgo”, espetáculo com récitas entre 21 de maio e 7 de junho.

O mês de julho conta com as estreias de “A.N.T.Í.G.O.N.A” (2-12 de jul) — uma criação do Teatro Experimental do Porto e com encenação de Gonçalo Amorim — e de “As Três Irmãs” (9-19 jul), uma peça concebida por Carlos Pimenta a partir da obra de Tchékhov.