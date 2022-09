A noite do triunfo coreano

Foi preciso chegar mesmo ao fim da 92.ª Cerimónia dos Óscares para se perceber que o que parecia escrito nas estrelas - “1917” como Melhor Filme e Sam Mendes como Melhor Realização - não se iria cumprir. “Parasitas” e Bong Joon-ho acabaram a desmentir o que até aí parecia óbvio: não tivesse havido aquele esplendoroso e energético número musical que abriu o espectáculo e tudo seria apenas a pasmosa confirmação das tendências que se vinham afirmando na temporada de prémios que todos os anos culmina e se conclui sob a égide da Academia.

Todas as previsões se iam cumprindo, nenhuma expectativa se gorava deveras, a maior parte da longuíssima noite decorreu sem arrepios, nem súbitos entusiasmos. Bocejante? A tanto não se despenhará este comentário que não intenta ceder à condescendência, esse capital pecado dos presunçosos. E não cederá porque só os muito ensonados poderiam não vibrar com a qualidade daquela plateia, com a encenação das canções, com um ou outro apontamento de comédia dos atores que introduziram os prémios, com o momento sempre comovente em que se nomeiam os que nos deixaram e que a Academia evocou, este ano ao som do “Yesterday”. Nunca é demais lembrar: a noite dos Óscares é a grande autocelebração da comunidade cinematográfica, e não só americana - este ano muito coreano se ouviu repetidamente no Dolby Theatre. Foi, como se esperava e como sempre é, um espectáculo impecavelmente produzido, cenografado com magnificência - e quando a realizadora Julia Reichert, oscarizada pelo seu documentário “American Factory”, disse acreditar que a vida ficará melhor quando os trabalhadores do mundo se unirem, uma borboleta bateu as asas. Mas emoção, incerteza, a explosão de alegria ante um galardão improvável, a adrenalina da surpresa, isso só aconteceu quase a fechar a noite.

Primeiro quando Bong Joon-ho ganhou o Oscar de Melhor Realização, citando Martin Scorsese, presente na sala, como um dos seus mentores, fazendo a plateia levantar-se para uma ‘standing ovation’ ao realizador de “Goodfellas”, muito mais viva que a que coroou, logo a seguir, o longo discurso de agradecimento de Phoenix contra as injustiças. E, no fim, “Parasitas” saiu da cerimónia como o Melhor Filme, como seria justo que acontecesse, mas ninguém acreditava possível. Ganhou ainda os Óscares de Melhor Argumento e de Melhor Filme Internacional. Pela primeira vez na quase centenária história dos prémios da Academia, o Melhor Filme não fala inglês, nem tem parceria americana na sua produção. 2020 é um ano que vai ficar inesquecível.