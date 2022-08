Yuval Noah Harari, autor do best seller "Sapiens": “A morte é só um problema técnico”

Há dez anos, Yuval Noah Harari era um obscuro e quase anónimo professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, doutorado em Oxford com uma tese em História Militar Medieval. Foi então que decidiu escrever um ensaio de carácter generalista — “Sapiens — História Breve da Humanidade” — e a sua vida mudou radicalmente. Após o inesperado sucesso em Israel, as muitas traduções do livro transformaram-no num dos maiores fenómenos editoriais dos últimos anos.

Depois de olhar para o passado, Harari especulou sobre o futuro da Humanidade (em “Homo Deus — História Breve do Amanhã”, 2016) e refletiu sobre as grandes questões do presente (“21 Lições para o Século XXI”, 2018). Até hoje, os três livros venderam mais de 23 milhões de cópias no mundo inteiro. Só em Portugal, onde “Sapiens” já vai na 22ª edição, a editora Elsinore regista vendas de aproximadamente 150 mil exemplares, números absolutamente estratosféricos para livros de não-ficção.

