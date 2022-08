Óscares 2020: quem vai ganhar e quem deveria ganhar. Prepare as pipocas

Foi um ano em que vimos bons filmes. Alguns eram mesmo muito bons, cheios de riscos, de surpresas, de olhares que organizavam o mundo de um modo inesperado, singular, nunca visto. Foi um ano em que, apesar de tudo, não faltou cinema. E o que é o cinema? Uma forma de arte, tal como a literatura, a música ou a pintura. Ou seja, a expressão de artistas, de pessoas com uma visão individual que nos querem transmitir. Obras com gente dentro, personagens contraditórios que interagem com cada um de nós e, em última análise, fazem com que nos confrontemos com nós próprios. Obras filmadas, no melhor dos casos, com vontade de desbanalizar as formas narrativas e propor algo de novo. Filmes como “1917”, de Sam Mendes, “Joker”, de Todd Phillips, “O Irlandês”, de Martin Scorsese, “Parasitas”, de Bong Joon-ho, “Marriage Story”, de Noah Baumbach, ou “Era uma Vez em... Hollywood”, de Quentin Tarantino, que este ano encabeçam as nomeações para os Óscares e nos fazem acreditar que o cinema continua pujante. Apesar dos filmes dos super-heróis, da Marvel como da DC Comics, das tent poles com ímpeto de criar o deserto em volta que, como Scorsese explicava num dos textos capitais que se publicaram em 2019 (original “The New York Times”, publicado no Expresso a 16 de novembro), são produtos de entretenimento, mais próximos do conceito dos parques temáticos do que dos filmes “tais como os conheci e amei ao longo de toda a vida” (escrevia ele).

Alguns desses muito bons filmes da colheita de 2019 (que, em Portugal, foram mostrados entre os meses finais do ano findo e o princípio do ano que ora corre) erguem mesmo a bandeira de serem maiores que a vida. Uns no sentido da espetacularidade (“1917”), outros quanto ao arrojo dramatúrgico (“O Irlandês”, “Parasitas”); há quem contrarie os códigos estabelecidos (“Joker”, quanto ao universo dos super-heróis), há mesmo quem contrarie a História (“Era uma Vez em... Hollywood”, no que se refere ao assassínio de Sharon Tate) — e, em todos eles, podemos dizer ter visto coisas que nunca tínhamos visto antes.

