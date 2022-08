No bairro de Elena Ferrante. “Se a pergunta que me está a tentar fazer é se a conheço, respondo-lhe já que não”

No início, a pergunta era apenas uma. E se a resposta fosse negativa era preciso cancelar tudo. “Será possível pegar no universo de Elena Ferrante e transportá-lo para televisão?” O tamanho do desafio era desconhecido quando a resposta se materializou num ‘sim’, mas os responsáveis por “A Amiga Genial” estavam determinados em fazer do projeto um sucesso televisivo — repetindo o que se havia conseguido com os livros. Não desistiram até construir do zero o Rione Luzzatti, que a escritora italiana tinha dado a conhecer ao mundo. Mesmo quando perceberam que não era possível filmar no bairro original em que Lila e Elena cresceram. O local, que nos anos 1950 estava rodeado de campo, foi engolido pela cidade de Nápoles e o que o caracterizava perdeu-se na História.

Era preciso encontrar um lugar capaz de reproduzir de forma fiel os espaços descritos pela escritora italiana, que tivesse 30 mil metros quadrados de área disponível e que se localizasse perto do local onde a ação decorre originalmente. A cerca de meia hora do centro da cidade encontraram o lugar perfeito, que rapidamente se transformaria num dos maiores sets da Europa. “O tamanho é equivalente ao de um cenário de ‘A Guerra dos Tronos’”, avançou um responsável da produção ao Expresso, pedindo depois para não ser identificado. No mundo secreto e competitivo da televisão atual, é perigoso fazer comparações (mesmo dentro de casa) e há diretrizes dos canais para que se evite este tipo de discurso. Ou que se fale dos milhões investidos por episódio (neste caso ascenderão às dezenas), porque na HBO não se fala de dinheiro. Apesar de todo o segredo, a dimensão de “A Amiga Genial” está à vista.

