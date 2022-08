Miguel Torga sob o olhar dos outros. 67 remetentes para um só destinatário

Não sou um epistológrafo”, registara Miguel Torga no volume XIV do seu “Diário”, reclamando: “A gatafunhar coisas para sepultar em envelopes subscritados tenho sempre a impressão de que estou a dirigir-me a fantasmas em muitos casos nem sequer figuráveis.” Segundo conta de seguida, Torga não era pessoa de tratar das cartas gradualmente. Deixava-as acumular, respondendo-lhes “de enfiada e em duas penadas”. De facto, a correspondência de si e para si foi vasta, constante e diversificada. Mas nem sempre se dirigiu ou proveio de fantasmas.

No livro “Cartas para Miguel Torga”, organizado e prefaciado por Carlos Mendes de Sousa — docente na Universidade do Minho e um estudioso da obra deste escritor —, dá-se notícia do epistolário a ele endereçado, das missivas que recebeu vindas de diferentes latitudes físicas e literárias. É um quadro unilateral, do qual desconhecemos a consequência, as respostas a que daria origem, o diálogo que terá ou não gerado. É uma viagem sem volta, um retorno sem ida, uma fotografia mal focada. E, no entanto, no meio da sua incompletude e zonas de sombra — de um sombreado a esbater o desenho de um rosto —, existe um retrato identificável. Como se as palavras e o olhar dos outros fornecessem pistas para conhecer o que, sem elas, simplesmente não seria possível; sinais para afinar uma biografia da qual pensávamos ter os dados todos.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.