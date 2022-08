“Little America”: cartas de amor a quem chega

Antológica, oportuna, bem construída e baseada em factos reais, “Little America” é uma vencedora improvável no Apple TV +. O serviço de streaming da tecnológica norte-americana — que apostou num conjunto alargado de estrelas, onde se incluem nomes como Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Octavia Spencer e Jason Momoa, ou Steven Spielberg, J. J. Abrams e Oprah — está agora a perceber que os utilizadores e a crítica querem mais do que caras conhecidas. E pode estar a fazer alguns ajustes na estratégia seguida. O sucesso da mais recente aposta ajudará a ditar o caminho da plataforma, que já chegou aos 34 milhões de subscritores em todo o mundo.

Trata-se das histórias reais da revista “Epic”, ficcionadas para “Little America”, que a cada episódio acompanha a vida de um imigrante em solo norte-americano (seja através do seu quotidiano, da forma como chegou aos EUA ou como se habituou ao local). E o resultado é um mapa por vezes escondido da América dos nossos dias. Tudo sem politizar demasiado a narrativa, ou não estivesse em causa um produto da Apple TV +, que prometeu criar conteúdos que pudessem ser consumidos em família. “Acho que estamos a viver um momento difícil e penso que contar histórias como estas nos lembra que não somos assim tão diferentes [uns dos outros]”, refletiu o showrunner Lee Eisenberg na estreia mundial da série em Los Angeles. “Da maneira como tantas vezes falamos sobre os imigrantes na imprensa, parece que um grupo de pessoas está a invadir o nosso país. Quando se começa a dar nomes aos rostos e começamos a ver-nos na pele de outra pessoa, a narrativa muda.”

