Tudo o que precisa de saber sobre os nomeados para os Óscares

Com seis nomeações, entre as quais a de Melhor Filme e de Melhor Realização, “Parasitas”, de Bong Joon-ho, é o improvável filme asiático metido na contenda entre os pesos pesados que já se esperavam - “Joker”, com onze nomeações lidera, logo seguido, todos com dez, por “The Irishman”, de Martin Scorsese, “Era uma Vez... em Hollywood”, de Quentin Tarantino e “1917” de Sam Mendes.

O cinema coreano chega a Hollywood com estrondo, tanto mais que assegura nomeações em todas as categorias que definem o cinema enquanto arte autónoma: realização, argumento e montagem. É bom ver a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas reconhecer um dos grandes filmes de 2019 - o melhor na minha particular opinião - dando um empurrão a que mais gente acorra a vê-lo em sala (em Lisboa ainda está em exibição...)

Em sala, digo bem, porque uma parte importante dos nomeados deste ano - “The Irishman”, “Marriage Story”, de Noah Baumbach e “The Two Popes”, de Fernando Meirelles - só podem, em Portugal, ser vistos em ‘streaming’, o que é deveras lamentável. O filme de Meirelles garantiu presença dos dois atores centrais nas nomeações - Anthony Hopkins na categoria de secundários, Jonathan Pryce na dos atores principais

Scarlett Johansson, estupenda em “Marriage Story” por onde está nomeada como atriz principal, consegue a proeza de estar também nomeada como secundária (por “Jojo Rabbit”).

A Netflix reforça substancialmente a sua presença nos Óscares, correspondendo ao investimento que tem vindo a efetuar. Veremos se conseguirá fazer o mesmo quanto aos prémios ou se ficará pelas nomeações. Não é certo que o conjunto da indústria olhe com benevolência para esta plataforma ávida de conteúdos a ponto de combater o mercado tradicional do cinema. Saberemos no dia 9 de Fevereiro, quando as estatuetas douradas forem entregues.

Fora o inusitado caso de “Parasitas” - nunca um filme asiático chegou tão alto nas nomeações para os Óscares - não há surpresas na lista que a Academia divulgou ao princípio da tarde. Tudo aconteceu dentro do que parecia expectável. Quase todos os nomes que vinham a ser falados como ‘oscarizáveis’ compareceram, incluindo Renée Zellweger que tanto se esforçou, em “Judy”, para lá chegar.

A única gritante ausência é, no campo da animação, “Frozen II - O Reino do Gelo” que não aparece na lista final de candidatos e se ficou pela canção. Será caso para dizer que as crianças que adoram a princesa Elsa vão ficar desoladas?

Lista completa das nomeações

MELHOR FILME

Ford V Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

MELHOR REALIZAÇÃO

Martin Scorsese, “The Irishman”

Todd Philips, “Joker”

Sam Mendes, “1917”

Quentin Tarantino, “Once Upon a Time...in Hollywood”

Bong Joon Ho, “Parasite”

MELHOR ATRIZ

Cynthia Erivo, “Harriet”

Scarlett Johansson, “Marriage Story”

Saorise Ronan,“Little Women”

Charlize Theron,“Bombshell”

Renee Zellweger, “Judy”

MELHOR ATOR

Antonio Banderas, “Pain and Glory”

Leonardo DiCaprio,“Once Upon a Time in Hollywood”

Adam Driver, “Marriage Story”

Joaquin Phoenix,“Joker”

Jonathan Pryce, “The Two Popes”

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Kathy Bates, “Richard Jewell”

Laura Dern, “Marriage Story”

Scarlett Johansson, “Jojo Rabbit”

Florence Pugh, “Little Women”

Margot Robbie, “Bombshell”

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Tom Hanks, “A Beautiful Day in the Neighborhood”

Anthony Hopkins, “The Two Popes”

Al Pacino, “The Irishman”

Joe Pesci, “The Irishman”

Bradd Pitt, “Once Upon a Time in Hollywood”

MELHOR ARGUMENTO ORIGINAL

Knives Out

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

MELHOR ARGUMENTO ADAPTADO

Jojo Rabbit

The Irishman

Joker

Little Women

The Two Popes

MELHOR FILME INTERNACIONAL

Corpus Christi (Polónia)

Honeyland (República da Macedónia do Norte)

Les Misérables (França)

Pain and Glory (Espanha), Pedro Almodóvar

Those Who Remained (Hungria)

Parasite (Coreia do Sul), Bong Joon Ho

MELHOR DOCUMENTÁRIO

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

MELHOR CURTA-METRAGEM DOCUMENTAL

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You’re a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

MELHOR CURTA-METRAGEM

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister

MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

MELHOR FOTOGRAFIA

The Irishman

Joker

The Lighthouse

1917

Once Upon a Time in Hollywood

MELHOR CENOGRAFIA

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

MELHOR MONTAGEM

Ford vs. Ferrari

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

MELHOR CARACTERIZAÇÃO

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent: Mistress of Evil

1917

MELHOR GUARDA-ROUPA

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once Upon a Time in Hollywood

MELHOR BANDA SONORA ORIGINAL

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

MELHOR CANÇÃO

I Can’t Let You Throw Yourself Away, “Toy Story 4”

(I’m Gonna) Love Me Again, “Rocketman”

I’m Standing With You, “Breakthrough”

Into The Unknown, “Frozen II”

Stand Up, “Harriet”

MELHOR MONTAGEM DE SOM

Ford v Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Star Wars: The Rise of Skywalker

MELHOR MISTURA DE SOM

Ad Astra

Ford vs. Ferrari

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

MELHORES EFEITOS VISUAIS

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

A cerimónia dos Óscares acontecerá a 9 de fevereiro em Los Angeles, Califórnia, e não terá um apresentador anfitrião, repetindo-se o que aconteceu em 2019.

A 92ª edição do evento será transmitida em direto, a partir das 01h00, nos canais FOX e FOX Movies. Na FOX os espectadores têm a possibilidade de assistir à gala na íntegra, com comentários em português. No FOX Movies será emitida a versão original, sem locução ou tradução.