“Subitamente no Verão Passado”: a verdade está no fundo de um poço sem fundo

Tennessee Williams é um dramaturgo que se presta à leitura. É, aliás, esta qualidade literária uma das características que Bruno Bravo, o encenador do espectáculo, salienta, ao falar da peça, que estreou em Nova Iorque e, meses depois, em Londres, no ano de 1958. Por isso, talvez, mesmo ainda antes de lhe fazermos qualquer pergunta mais específica sobre o assunto, Bruno Bravo começa a falar das indicações cénicas iniciais; é aí que, realmente, tudo começa, logo na primeira frase, depois do título: “O cenário pode ser tão irreal como o décor de um ballet dramático.” O que se segue corrobora, amplia e qualifica esta ideia.

O espectador não terá lido as indicações do dramaturgo, mas é a partir delas — em princípio — que acontece aquilo que vai ver em cena, quando entram Violet Venable, uma viúva riquíssima, e um médico particularmente bem parecido. Violet mostra o jardim ao Doutor; tudo se passa na sua casa, em District Garden, Nova Orleães. Violet mostra plantas carnívoras, que ela já não terá forças para continuar a alimentar; quem o fazia era Sebastian, o seu filho. E ele morreu, no ano passado, em 1935, no verão.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.