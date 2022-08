Nasceu uma voz desalinhada na pop britânica: Georgia

Por muito que a pop tente reinventar-se, é-lhe difícil escapar à tentação de se vergar a velhos vícios: a produção demasiado limpinha, uma voz açucarada, refrães básicos e diretos, uma pose sexualizada. Georgia pode não ser a negação total de todas essas diretrizes, mas não deixa de ser curioso, e algo inesperado, ler os elogios que a imprensa britânica lhe tece e ver o rótulo de “nova estrela pop” a ser-lhe colado como se fosse uma nova Dua Lipa ou uma nova Rita Ora. Sem qualquer desprimor por duas das maiores estrelas da pop com sotaque inglês, Georgia Barnes está numa liga bastante diferente. Começou por trabalhar, como baterista contratada, para artistas como Kate Tempest, Micachu & The Shapes ou Kwes, avançando em paralelo com um projeto a solo fortemente baseado no instrumento de ritmo que começou a tocar em criança. Foi a bateria que ajudou a alimentar o seu fascínio por ritmos de todo o mundo, mas essa paixão virá ainda mais de trás, visto que a artista cresceu a ouvir bem de perto as batidas pulsantes da música da banda do pai, Neil Barnes: os Leftfield, um dos projetos eletrónicos mais acarinhados dos anos 90 britânicos. Depois de se estrear em 2015 com um disco homónimo, no qual submergia a sua voz em ambientes sintetizados, a música londrina de 30 anos regressa agora com “Seeking Thrills”, uma aventura muito diferente que não só traz a sua voz para o centro da atenção como vai beber inspiração aos primórdios da música de dança, especialmente ao house de Chicago e ao techno de Detroit, mais tarde depurados pela cena rave britânica. “Era música para o povo, do povo, feita pelo povo. Não era elitista de forma alguma”, defende Georgia em declarações ao Expresso.

