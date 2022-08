“Marriage Story”: História de quem

Ele é alto e ela pequena, ele é um animal desengonçado e ela é mais frágil do que fatal, ele é o teatro e ela a televisão, ele é o encenador e ela a actriz, ele é Nova Iorque e ela Los Angeles. Parecem opostos, e ninguém sabe muito se os opostos se aproximam, se são incompatíveis. Há duas coisas que sabemos com certeza: que ele dormiu com outra (causa?, consequência?), e que ela se sente frustrada por ser "a mulher de", porque tem ambições das quais se privou, porque o casamento a diminui ("I got smaller").

"Marriage Story" [Netflix] é a história de um casamento ou a história de um divórcio? Já podíamos fazer essa pergunta acerca de "Margot e o Casamento" (2007), onde o que contava não era o casamento de Pauline mas o desequilíbrio da sua irmã Margot. Em 2007, Noah Baumbach era recém-casado com Jennifer Jason Leigh (que fez de Pauline), mas em 2019 já está divorciada dele há alguns anos. De modo que "Marriage Story" pode ser visto como um filme sobre o casamento de Noah e Jennifer, tanto quanto de Nicole e Charlie, que são, respectivamente, Scarlett Johansson e Adam Driver. Baumbach nunca evitou a autobiografia, bem pelo contrário: "A Lula e a Baleia" (2005) é um dos filmes mais incomodativamente autobiográficos da última década e meia, e um dos grandes filmes dessa década e meia. Mas talvez não tenhamos de ficar tolhidos por especulações biografistas: determinados aspectos da vida de Nicole e Charlie são muito específicos, muito localizados, mas outros parecem, para usar uma palavra gasta, universais.

O desconforto, por exemplo. "Marriage Story" tem mais desconforto e amargura do que agressão. Os elogios de Nicole a Charlie e dele a ela, na primeira sequência do filme, depois retomada numa das últimas (e que devia ser a última) são desconfortáveis: cada cônjuge diz o que de bom há a dizer sobre o outro, elogios convictos mas que parecem um inventário antes de uma despedida. Quando voltamos a ouvir esse elenco de virtudes, quase no fim, o efeito é ao mesmo tempo menos esperançoso e mais doce, porque o fim irremediável tornou poético o tempo que passou.

Desconfortáveis, tristes, frios, Nicole e Charlie querem divorciar-se (ou é ela que quer, ela que toma a decisão) e hão-de andar o tempo todo calados ou monossilábicos, à espera, murmurando coisas (homenagem ao cinema mumblecore?), azamboados com as luzes cruas do divórcio.

Querem-se civilizados, portam-se civilizadamente, mas um divórcio de celebridades, um divórcio em Los Angeles, não se pode dar a luxos como as boas maneiras e a boa vontade. O argumento do divórcio deles não é deles mas dos advogados, os afáveis e ineficazes (Alan Alda) e os implacáveis e triunfantes (Laura Dern). É verdade que Nicole, num longo monólogo à Cassavetes, desfia infelicidades, acusações, mas o "sale boulot" é dos causídicos, eles é que contam a "história do casamento" conforme lhes convém. E, ao contrário da velha canção, o que fazem é acentuar o negativo. Fazem com que o negativo apague o positivo, e dão ao negativo a função de positivo, agora no sentido fotográfico, ou seja, aquilo que está à vista.







Como é que o casal reage a essa estratégia? Ele diz "I'm not married yet", entra em negação, finge que a infidelidade não tem importância, esquecese das promessas não cumpridas; ela, com o cabelo curto, os olhos molhados, a boca sensual, atrai as nossas simpatias sem ser simpática, parece que exagera as queixas, o mal que deveras sente. Entre ambos, ou com os advogados, discutem o casamento, a primeira pessoa do plural, e alguém tem de se perguntar "who the fuck is 'us'"? E mesmo na discussão mais desabrida eles ainda usam o tratamento "honey", tratando as discussões sem retorno como altercações habituais, para que a história de um casamento não seja engolida pela história de um divórcio.

Tal como em "The Meyerowitz Stories" (2017), o ambiente grave é entrecortado por cenas cómicas, quase slapstick, como a odisseia de entrega de uma convocatória, um Halloween frustrante, a família e os amigos que não sabem qual é o argumento da história, e a terrível "avaliação familiar", que nos põe a imaginar como seriam os casamentos e as famílias se houvesse sempre um estranho lá em casa a observar-nos.

O que a avaliação decide em concreto é a questão do "poder paternal", mas "Marriage Story" mantém-se céptico quanto a esse poder e ao seu exercício ("Deus é pai e também não apareceu"), como é céptico quanto ao poder efectivo de um cônjuge sobre outro.

Baumbach não é Bergman (há demasiados gags, demasiados pontos de fuga, uma duração "televisiva" tão interessante quanto alheia ao teatro, um núcleo de decência agnóstica e não de intransigência luterana), mas o seu filme é um exercício bergmaniano em tom menor, agridoce e ambíguo, e talvez um pouco incerto quanto à pergunta: de quem é esta história?

Pedro Mexia escreve de acordo com a antiga ortografia

MARRIAGE STORY

De Noah Baumbach

Com Adam Driver, Scarlett Johansson, Laura Dern (Reino Unido/EUA)

Drama M/13

Em streaming na Netflix