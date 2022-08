Desenhos, peças sonoras e relevos. Entre o quase nada e o quase tudo

O título inglês da exposição implica uma bem conhecida interrogação de Marcel Duchamp — Quem faz a obra? O artista que a começa ou o público que a vai ver? E onde começa a obra? Com o artista? Neste caso, Eduardo Guerra e Miguel Ferrão (ambos de 1986), os dois elementos que compõem a Musa Paradisíaca, aos quais se deve juntar a voz de Charlotte Alan (Lotte) e a cumplicidade de João Carlos Costa, que um dia lhes escreveu — tanto quanto estou informado, ele pode escrever mas não pode falar — para os interpelar sobre o trânsito “entre dois ou mais mundos”.

A exposição aparece fácil de descrever: quatro salas do espaço da fundação onde se distribuem dez desenhos, quatro peças sonoras e quatro relevos de parede; os desenhos e os relevos são da Musa Paradisíaca, e as palavras e sons de Lotte e uma presença difusa de João Carlos poderá estar na travessia de fronteiras presente em cada espaço. Cada um dos espaços tem desenhos, som e relevo, que podem ser apercebidos por esta ordem, uma vez que os desenhos deram origem ao som, que no final deste processo foi completado pelo relevo; assim, o tempo ideal de visita segue esta ordem também: ver, ouvir e ver de novo; aliás, a ordem da visita é quase imposta pelos focos de luz temporizados que iluminam primeiro os desenhos, depois os emissores de som e logo a seguir os relevos de parede, abandonando as outras peças numa quase escuridão.

