As apostas de Francisco Ferreira para os Óscares

Bong Joon-ho é um grande cineasta que defendemos nas páginas do Expresso há mais de quinze anos, um artista multipremiado, uma estrela no seu país. Mas a reputação mundial só chegou em 2019 com a Palma de Ouro ganha por “Parasitas”. Chega para triunfar nos Óscares?

QUEM VAI GANHAR

Melhor Filme

“Parasitas”

De Bong Joon Ho

Melhor Realização

Sam Mendes

Por “1917”

Melhor Argumento Original

Bong Joon-ho e Han Jin-won

Por “Parasitas”

Melhor Argumento Adaptado

Taika Waititi

Por “Jojo Rabbit”

Melhor Ator

Joaquin Phoenix

Em “Joker”

Melhor Atriz

Renée Zellweger

Em “Judy”

Melhor Ator Secundário

Brad Pitt

Em “Era Uma Vez em... Hollywood”

Melhor Atriz Secundária

Laura Dern

Em “Marriage Story”

Melhor Longa-Metragem Internacional

“Parasitas”

De Bong Joon-ho

Melhor Longa-Metragem de Animação

“Toy Story 4”

De Josh Cooley

QUEM DEVIA GANHAR

Melhor Filme

“Parasitas”

De Bong Joon Ho

Melhor Realização

Bong Joon-ho

Por “Parasitas”

Melhor Argumento Original

Bong Joon-ho e Han Jin-won

Por “Parasitas”

Melhor Argumento Adaptado

Steven Zaillian

Por “O Irlandês”

Melhor Ator

Joaquin Phoenix

Em “Joker”

Melhor Atriz

Renée Zellweger

Em “Judy”

Melhor Ator Secundário

Brad Pitt

Em “Era Uma Vez em... Hollywood”

Melhor Atriz Secundária

Laura Dern

Em “Marriage Story”

Melhor Longa-Metragem Internacional

“Parasitas”

De Bong Joon-ho

Melhor Longa-Metragem de Animação

“Toy Story 4”

De Josh Cooley