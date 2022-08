Era uma vez um rapaz amordaçado

É preciso chegar ao fim da segunda longa de Edgerton para confirmar o que desde o seu início suspeitámos: que ela constitui a adaptação de uma história verídica — aquela que Garrard Conley verteu no livro de memórias homónimo. De facto, o modo como o texto fica cativo da necessidade de explicar e ilustrar trai a radicação da sua história no ‘real’. Que história é essa? A de um rapaz de 18 anos do Arkansas (Hedges) que, logo no início, é conduzido pela mãe (Kidman) a um centro de conversão terapêutica, gerido por um padre católico de meia-idade (Edgerton).

Neste quadro, a primeira coisa notável — além do obsessivo uso dos tons cinza — é a forma como o filme recorre a uma ‘manobra dilatória’ para protelar a revelação do seu mistério. Falamos daquela montagem que, de maneira inútil, força a narrativa a ir e vir por sistema entre o presente e o passado, intercalando a crónica do estágio do protagonista no centro com o relato dos ‘comportamentos desviantes’ que ali o levaram. Vamos então sabendo ‘às mijinhas’ o que sem dificuldade adivinhamos: a homossexualidade de um rapaz que, após sair do armário, foi obrigado pelo pai (um pastor da Igreja Baptista) a frequentar um curso intensivo de ‘reeducação sexual’.

Infelizmente, dentro do centro, a câmara assumirá uma postura pedagógica, dedicando-se sobretudo a expor e denunciar — num registo realista — uma série de práticas boçais (o tratamento da homossexualidade como um vício...). Percebe-se que Edgerton tenha querido permanecer fiel à história que recria, mas o seu apego ao real e a sobriedade do seu tom são de tal ordem que acabam por evacuar da narrativa a loucura e a violência que ela destila. Com efeito, mesmo nas cenas em que Edgerton tenta ir por aí (a do espancamento coletivo de um dos rapazes), a mão foge-lhe para os floreados: ralentis e música a dar para o trágico e distanciando-nos da ação. Um tiro ao lado.

BOY ERASED: O RAPAZ QUE SOU

De Joel Edgerton

Com Lucas Hedges, Nicole Kidman, Joel Edgerton (Austrália/EUA)

Biografia/Drama M/16